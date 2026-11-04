Dieter Frey folgt Joti Chatzialexiou als Sportboss beim FCN

Der FC Nürnberg stellt Dieter Frey als neuen Sportvorstand vor. Er ersetzt Joti Chatzialexiou, der zum 1. Februar 2027 nach Frankfurt wechselt. Der Wechsel erfolgt voraussichtlich schon im Dezember.

Der FC Nürnberg hat seine sportliche Führungsspitze neu besetzt. Dieter Frey übernimmt ab sofort die Aufgaben des Sportvorstands von Joti Chatzialexiou. Die offizielle Vorstellung des neuen Verantwortlichen fand am Mittwoch statt. Frey kommt direkt aus den eigenen Reihen und ist 54 Jahre alt.

Neue Strategie bei der Personalauswahl

Frey betonte bei seiner Amtseinführung seinen behutsamen Führungsstil. Er wolle zunächst gut zuhören und sich ein umfassendes Bild der aktuellen Lage verschaffen. Schnelle Entscheidungen oder das bessere Wissen wollen ihm erst einmal fehlen. Diese Phase dient dazu, die Strukturen im Verein genau zu analysieren, bevor Veränderungen eingeleitet werden.

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Früherer Wechsel als geplant erwartet

Joti Chatzialexiou ist offiziell bis zum 1. Februar 2027 an den FC Nürnberg gebunden. Ein vorzeitiger Abschied erscheint jedoch sehr wahrscheinlich. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Meier bestätigte, dass die Übergangsphase noch nicht abgeschlossen ist. Er schloss aus, dass der Verein zwei Sportvorstände bis zum Vertragsende beschäftigen wird.

Finanzielle Anreize für frühe Trennung

Es ist gut möglich, dass der Wechsel bereits zum 1. Dezember vollzogen wird. Spätestens jedoch soll der Prozess bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Dies ermöglicht dem FC Nürnberg, eine höhere Ablösesumme als die bekannten 600.000 Euro einzustreichen. Die finanzielle Komponente spielt somit eine Rolle bei der Beschleunigung des Prozesses.

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Kontinuität in der Nachwuchsarbeit

Dieter Frey setzt auf bestehende Strukturen im Jugendbereich. Er möchte keine abrupten Umstrukturierungen vornehmen, sondern die Mitarbeiter mitnehmen. Der Nachwuchs bleibt ein strategischer Schwerpunkt des Vereins. Die Zusammenarbeit mit dem Datenanbieter wird fortgesetzt, auch wenn Frey sich hier noch weiter einarbeiten muss.

Unterstützung durch Klose und interne Netzwerke

Klose lobte die Entscheidung für einen internen Kandidaten. Er betonte, dass es nichts Besseres gebe als jemanden, der den Verein kennt. Frey sei fleißig und immer beim Training anwesend. Spieler wie Tim Jansich oder Marko Soldic nutzen bereits die datenbasierten Übergänge zwischen Nachwuchs und Profis.