Dieter Frey im FCN-Interview: Karriereende, Mathematikstudium und Verantwortung

Neuer Sportvorstand Dieter Frey offenbart Gründe für Karriereende, sein Mathematikstudium und seinen Führungsstil beim 1. FC Nürnberg. Ein exklusiver Einblick.

Seit dem 4. November leitet Dieter Frey (54) das Amt des Sportvorstands beim 1. FC Nürnberg. Die Beförderung des ehemaligen Bundesligaprofils kam für viele Beobachter überraschend, ähnelt sie doch stark seiner Ernennung zum Leiter des Nachwuchsleistungszentrums im vergangenen Frühjahr. In einem ersten großen Gespräch beleuchtet der Familienvater mit drei Kindern nun seine berufliche und private Motivation. Frey nimmt die neue Position sehr ernst und blickt dabei auf eine komplexe Vergangenheit zurück, die von tiefen Verletzungen und akademischen Wendepunkten geprägt ist.

Verletzungen und akademischer Neuanfang

Bei der Frage nach der Ausübung des Amtes zeigt Frey Bescheidenheit. Er denkt an seine eigene Spielerlaufzeit, die durch massive körperliche Widrigkeiten gekennzeichnet war, nur selten positiv zurück. Seine längste Verletzungspause dauerte insgesamt vierzehn Monate. Nach einer Bandscheibenoperation in Bremen litt er an einer teilweisen Lähmung der Wade. Die medizinische Prognose in Bremen war pessimistisch, alle Experten gingen davon aus, dass er nie wieder professionell Fußball spielen würde.

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Die Rehabilitation erwies sich als extrem mühsam. Nach vier Monaten konnte er gerade einmal fünfzig Meter laufen und benötigte daraufhin sofort eine zweiminütige Pause. In dieser schwierigen Zeit lernte der spätere Sportvorstand, sich durchzuBeißen. Doch das Schicksal war hart: Nach seiner Rückkehr und den ersten Spielen für Werder Bremen riss er sich das Kreuzband und fiel erneut für acht Monate aus.

Nach zwölf Jahren als Profifußballer entschloss sich Dieter Frey dazu, dem Sport den Rücken zu kehren. Sein Kopf musste sich wieder an das Laufen und andere Denkaufgaben gewöhnen. Er begann ein Mathematikstudium, was ihn vor große Herausforderungen stellte. Abends musste er vier Stunden am Stück lernen, um sein Gehirnmuskel wieder zu stärken. Dieses Studium war kein schneller Prozess, doch im zweiten Semester begann es Spaß zu machen und bot ihm eine völlig neue Welt abseits des Fußballplatzes.

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Lehren von Trainern und Weltstars

Frey blickt auf seine Zeit bei den Bayern München zurück, wo er unter Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel und Franz Beckenbauer spielte. Diese Trainer hatten jede ihre eigene Art, waren aber in ihrem Führungsverhalten durchweg konsequent. Trapattoni arbeitete akribisch im Detail und legte großen Wert auf taktische Präzision. Im Gegensatz dazu erlaubte Rehhagel den Spielern mehr Freiheit im Training, verfügte aber über ein unglaubliches Gespür für funktionierende Mannschaften.

Rehhagel konnte sehr streng sein, wenn Dinge nicht nach seinen Vorstellungen liefen. Dann wurde er laut, zeigte aber gleichzeitig Empathie und Leichtigkeit. Er war ein extrem fleißiger Arbeiter, der bereits in den 1990er Jahren am Tag nach einem Spiel jede Zweikampf- oder Passquote eines jeden Spielers wusste. Diese Akribie beeindruckte den jungen Spieler tief.

Eine zentrale Figur in dieser Zeit war Lothar Matthäus, der als Ansprechpartner für die vielen jungen Spieler wie Markus Babbel, Christian Nerlinger, Christian Ziege, Dietmar Hamann und Max Eberl diente. Matthäus lud die Spieler ein, Fragen zu stellen. Obwohl er Weltmeister und Weltfußballer war, blieb er ehrgeizig und fleißig, auch in höheren Jahren. Diese Vorbilder prägten Freys Verständnis von Führung und Verantwortung maßgeblich.

Pädagogischer Ansatz im Nachwuchs

Unmittelbar nach seinem Karriereende wollte der damalige NLZ-Leiter Dieter Nüssing Frey in den Nachwuchs einbinden. Frey brauchte jedoch ein Jahr Pause, um sich zu erholen. Als er dann zurückkehrte, trainierte er verschiedene Jugendmannschaften. Er beobachtete, dass Spieler ohne schulische Struktur oft Probleme am Platz hatten, da ihnen im Alltag klare Abläufe fehlten.

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Deshalb lehnt der 1. FC Nürnberg unter Freys Mitwirkung den Gedanken des U19-Fußballprofis strikt ab. Das Verhalten außerhalb des Platzes ist dem Verein im Clubnachwuchs sehr wichtig. Es wird Respekt und ordentliches Benehmen erwartet, insbesondere auch in der Schule. Diese Werte sollen die jungen Athleten auf ihr Leben vorbereiten, unabhängig davon, ob sie Profis werden.

Philosophie und Zukunftsaussichten

Frey betont, dass es leicht ist, jemandem auf die Schulter zu klopfen, wenn es gut läuft. In schweren Phasen, wenn die Sonne nicht scheint, sei es jedoch notwendig, jungen Spielern das Gefühl zu geben, dass man für sie da ist. Deshalb hat er sich im Nachwuchs stets bemüht, diese Verbindung herzustellen. Er möchte die Freiheit haben, Dinge zu hinterfragen, falls sie ihn stören.

Als neuer Sportvorstand des 1. FC Nürnberg bringt er diese Erfahrungen nun in den ersten Kader ein. Seine Aufgabe wird es sein, Strukturen zu schaffen, die nicht nur sportlichen Erfolg ermöglichen, sondern auch die persönliche Entwicklung der Spieler fördern. Die Kombination aus harter Disziplin, akademischem Verständnis und pädagogischer Empathie könnte den Club auf seinem Weg stärken.