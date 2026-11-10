Dieter Frey neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg

Dieter Frey übernimmt als Sportvorstand die Verantwortung beim 1. FC Nürnberg. Ein Überblick über seine Karriere, seine Verbindung zu Thomas Tuchel und Franz Beckenbauer sowie seine Ziele im FCN-Nachwuchs.

Dieter Frey, 54 Jahre alt, hat Anfang November sein Amt als neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg angetreten. Der langjährige Profi und Jugendtrainer bringt umfangreiche Erfahrungen aus der Bundesliga sowie aus der Jugendarbeit in den FCN-Klub ein und ersetzt damit eine zentrale Führungsposition. Die Berufung markiert den Höhepunkt seiner Transformation vom Spieler über den Pädagogen zum strategischen Manager des Vereins.

Seine biografischen Verbindungen zur Spitzensportwelt reichen weit zurück. Als Nachwuchsspieler beim FC Augsburg spielte er zeitgleich mit dem heutigen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel, 53. Gemeinsam gewannen beide 1991 den U19-DFB-Pokal. Diese frühe Bekanntschaft verbindet die beiden heute in unterschiedlichen, aber hochrangigen Positionen des deutschen Fußballs.

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Frühe Karriere und Beckenbauers Förderung

Frey verließ mit 19 Jahren im Jahr 1992 den FC Augsburg und wechselte zum FC Bayern München. Dort hatte er den entscheidenden Einfluss von Franz Beckenbauer, der mit 78 Jahren verstorben ist, als seinen größten Förderer im Profibereich bezeichnet. Unter der Ägide des Kaiser-Beckenbauers gab Frey sein Debüt in der Bundesliga. Die krönende Station dieser Ära war der Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 1994.

Neben Beckenbauer trainierte Frey während seiner aktiven Zeit noch unter weiteren fünf Trainern, die allesamt Deutscher Meister wurden. Diese Trainer waren unter anderem Walter Winter (Veh) in Augsburg, Giovanni Trapattoni und Uwe Rehhagel in München sowie Felix Magath und Klaus Fischer (Schaaf) in Bremen. Seine statistische Laufbahn bleibt jedoch trotz der hohen Qualität der Teams hinter seinen Möglichkeiten zurück. In zwölf Profijahren absolvierte er nur 128 Ligaspiele, obwohl theoretisch 408 möglich gewesen wären.

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Verletzungen bremsten Profi-Laufbahn aus

Die geringe Anzahl an Einsätzen war hauptsächlich auf schwere Verletzungen zurückzuführen. Frey litt unter Bänder- und Sehnenrissen im Sprunggelenk sowie Meniskusschäden, die ihn regelmäßig für längere Zeit aus dem Wettkampf rissen. Seine letzte Partie als Aktiver bestritt er im Mai 2003 für den Club, als er erst 30 Jahre alt war. Dies markierte ein frühes Ende seiner Karriere auf höchstem Niveau.

Trotz der kurzen Spielzeit sammelte er wichtige Trophäen. Im Jahr 1996 gewann er mit dem FC Bayern den UEFA-Cup. Im Finale trafen die Bayern auf Girondins Bordeaux, das den Superstar Zinédine Zidane, 54, im Kader hatte. Frey war in beiden Finalspielen, dem 2:0-Heimsieg und dem 3:1-Auswärtssieg, aktiv am Spielgeschehen beteiligt und bereitete ein Tor vor.

Wechsel ins Lehramt und Rückkehr zum Fußball

Nach dem Ende seiner Profi-Karriere arbeitete Dieter Frey 15 Jahre lang als Gymnasiallehrer. Er unterrichtete die Fächer Mathematik, Wirtschaft und Recht. Parallel dazu kümmerte er sich um den Nachwuchs des FCN. Als er 2022 Ausbildungsleiter für die U16 bis U19 wurde, konnte er sich vom Schuldienst befreien lassen. Ein Jahr später verweigerte das Schulamt jedoch eine erneute Befreiung, sodass er ab 2024 hauptamtlich für den 1. FC Nürnberg tätig ist.

In der Jugendarbeit beim FCN führte Frey den pädagogischen Leitfaden der empathischen Strenge ein. Er betont, dass die Nachwuchsspieler auf einen harten Konkurrenzkampf und eine absolute Leistungskultur vorbereitet werden müssen. Gleichzeitig sieht er es als Aufgabe an, zu erkennen, wenn es einem Spieler schlecht geht, und darauf einzugehen. Als Familienvater mit drei erwachsenen Kindern bringt er diese Balance in sein neues Amt als Sportvorstand ein.