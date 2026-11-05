Dieter Frey übernimmt Club-Boss-Posten und verändert Rollenverteilung

Dieter Frey wird neuer Club-Boss nach Joti Chatzialexiou. Er betont Nähe zur Mannschaft, weniger Medienpräsenz und stärkere Integration junger Spieler in den Profikader.

Dieter Frey hat am Mittwochabend die offizielle Übergabe an seine neue Rolle als Club-Boss mit einer interaktiven Live-Sitzung für Fans und Vereinsmitglieder begleitet. Der 54-jährige Ex-Profi beantwortete über tausend eingegangene Fragen in einem dreißigminütigen YouTube-Video und klärte dabei offen über seine Motivation und Arbeitsweise auf. Diese direkte Kommunikation unterstreicht seinen Anspruch, transparent zu führen und Vertrauen in die neue Struktur des Vereins zu schaffen.

Familienentscheidung und Verantwortungsteilung

Die Entscheidung, das Amt anzunehmen, stand nicht allein im Fokus, sondern wurde intensiv mit seiner Familie abgestimmt. Seine Frau Heidi stellte eine entscheidende Frage, die die Balance zwischen Beruf und Privatleben betrifft: Ob die Situation durch seine Übernahme nicht noch schwieriger werde. Frey erklärte, dass er nun bewusst Verantwortung abgeben muss, um diese Balance zu halten. Dies ist ein zentraler Punkt seiner neuen Strategie, da er sich von der bisherigen Belastung lösen will.

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Als ehemaliger Nationalspieler und jetziger Verantwortlicher weiß Frey genau, wie anspruchsvoll der Spitzensport ist. Er betonte, dass die Abstimmung mit der Familie notwendig war, um langfristig stabil zu bleiben. Die Antwort seiner Frau spiegelte die Sorge wider, dass mehr Druck entstehen könnte. Durch die klare Zuweisung von Aufgaben möchte er vermeiden, dass er sich in allen Bereichen persönlich engagieren muss.

Nähe zum Kader statt Büroarbeit

Im Gegensatz zu vielen anderen Vorstandspositionen wird Dieter Frey nicht den gesamten Tag im Büro verbringen. Sein Ziel ist es, nah am sportlichen Geschehen zu bleiben und die Trainings der Mannschaft aktiv zu beobachten. Er möchte einen eigenen, unvoreingenommenen Eindruck von den Spielern gewinnen und die aktuelle Stimmung im Team einschätzen können. Diese Präsenz vor Ort soll ihm helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.

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Auch der Austausch mit dem Trainerteam bleibt ein fester Bestandteil seines Alltags. Frey sieht es als wichtig an, direkt mit den Coaches zu sprechen, um die Entwicklung der Spieler bestmöglich zu unterstützen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Joti Chatzialexiou wird er jedoch nicht auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen sitzt er bei Spielen wie zuvor auch auf der Tribüne, was eine klare Trennung zwischen Management und direkter Trainerfunktion darstellt.

Veränderte Medienstrategie und Fokus auf Jugend

Zwei wesentliche Unterschiede zur Amtszeit von Joti Chatzialexiou sind bereits jetzt erkennbar. Erstens will Dieter Frey nicht jedes Mikrofon suchen oder ständig im öffentlichen Blickfeld stehen. Er verteilt die mediale Verantwortung neu und verzichtet darauf, immer die sichtbare Person zu sein. Dies entlastet ihn und ermöglicht es anderen, in Interviews zu treten.

Zweitens steht die Stärkung des Jugendwegs im Verein im Mittelpunkt. Frey ist überzeugt, dass talentierte junge Spieler konsequenter die Chance erhalten sollten, ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. In der Kaderplanung wird er diese Möglichkeit offenhalten und gezielt fördern. Dies soll die Verbindung zwischen Nachwuchsleistungszentrum und Profimannschaft verbessern und langfristige Perspektiven schaffen.

Kalendertermine und nächste Schritte

Die kommenden Tage stehen im Zeichen wichtiger Veranstaltungen für den Verein. Am Dienstag, dem 17. November, findet um 17.30 Uhr die Jahreshauptversammlung in der Kia Metropol Arena statt. Dort werden die Strukturen und Ziele des Clubs diskutiert. Bereits am darauffolgenden Samstag, den 21. November, geht es sportlich weiter.

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Dann trifft das Team um 13 Uhr im Rahmen des 12. Spieltags auf Eintracht Braunschweig. Für Dieter Frey beginnt damit die praktische Umsetzung seiner Pläne unter öffentlicher Beobachtung. Die Kombination aus strategischer Neuausrichtung und direkter Unterstützung des Nachwuchses soll den Verein nachhaltig stärken und neue Impulse setzen.