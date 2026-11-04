Dieter Frey wird neuer Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Nürnberg stellt Dieter Frey als neuen Sportvorstand vor. Er folgt auf Joti Chatzialexiou und soll die Nachwuchsarbeit des Clubs stärken. Mehr Details zur Präsentation.

Dieter Frey übernimmt ab sofort die Rolle des Sportvorstand s beim 1. FC Nürnberg. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig die Ernennung des bisherigen Chefs des Nachwuchsleistungszentrum s beschlossen. Damit löst der 54-Jährige Joti Chatzialexiou ab, der das Amt bis zu diesem Zeitpunkt innehatte. Die offizielle Bekanntgabe durch den Verein erfolgte am Mittwochvormittag. Diese Personalie schließt eine Lücke, die durch den Wechsel von Michael Wiesinger zum FC Bayern München entstanden war.

Offizielle Vorstellung und Medienpräsenz

Die offizielle Präsentation von Dieter Frey in seinem neuen Amt findet heute Nachmittag um 14 Uhr statt. Die Veranstaltung erfolgt im Rahmen einer Pressekonferenz, die den aktuellen Stand der Kommunikation mit der Öffentlichkeit darstellt. Zudem plant der Verein eine direkte Interaktion mit den Fans ab 18 Uhr. In diesem Rahmen wird ein Livestream auf dem YouTube-Kanal des Clubs ausgestrahlt, in dem Frey Fragen der Anhänger beantwortet. Diese Form der Fan-Kommunikation ist bei einer solchen Amtseinführung eine Besonderheit, die es in dieser Ausprägung noch nie gegeben hat.

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Begründung der Aufsichtsratsentscheidung

Peter Meier, der Aufsichtsratsvorsitzende des 1. FC Nürnberg, betont in seiner Stellungnahme die logische Nachfolge. Mit 64 Jahren hat er die Entscheidung getroffen, da er in Dieter Frey die bestmögliche Lösung für die Position des Vorstands Sport sieht. Meier führt aus, dass Frey entscheidend zur herausragenden Arbeit im Nachwuchsbereich beigetragen habe. Diese Arbeit habe dazu geführt, dass Talente gezielt gefördert werden und regelmäßig in den Profibereich aufsteigen. Die Kontinuität in der Strategie soll so erfolgreich fortgesetzt werden.

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Die historische Verbindung zum Verein

Dieter Frey verbindet eine lange Geschichte mit dem 1. FC Nürnberg. Zwischen 2001 und 2004 war er als aktiver Spieler am Valznerweiher tätig. Seit mehreren Jahren arbeitet er bereits im Nachwuchsbereich des FCN, teils mit Unterbrechungen. Der Wechsel von Michael Wiesinger zum FC Bayern München ebnete den Weg für seine aktuelle Funktion als Chef des Nachwuchsleistungszentrums. Diese langjährige Verbundenheit macht ihn zu einer vertrauten und etablierten Persönlichkeit innerhalb der Struktur des Vereins.

Blickwinkel und Ziele des neuen Vorstands

Dieter Frey äußert sich zur Übernahme mit großer Freude über die Verantwortung. Er erwähnt, dass er vor 25 Jahren beim Club angekommen ist und die Faszination der Organisation erkannte. Die Ernennung zum Vorstand wertet er als große Wertschätzung für seine Leistungen in der Vergangenheit. Er bedankt sich beim Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Gemeinsam mit seinen Vorstandskollegen und den Mitarbeitenden plant er, eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft für den Club zu gestalten. Die letzte Entwicklung wird von ihm als positiver Schritt in die richtige Richtung beschrieben.