Dieter Hecking, ein ehemaliger Polizist und Profi-Fußballspieler, hat die zweite Amtsperiode in Wolfsburg geführt, indem er das junge Team als «Feuerwehrmann» geführt hat, indem er die Mannschaft ermutigt hat, die Präsenz und die Energie der Spiele abzunehmen, indem er einige Situationen prüft, indem er die Mannschaft dazu animiert, die créer characteristisch zu spielen, und indem er einige Spieler suspendiert hat, um sicherzustellen, dass das Team in Ordnung bleibt.

Dieter Hecking (61) ist seit März Trainer in Wolfsburg und hat die letzten Spiele gewonnen und verloren, aber auch unentschieden gespielt. Hecking war sowohl Polizist als auch Profi- Fußball spieler und hat später Trainer und Sportvorstandガイドした。 Hecking spielte für einen FC Paderborn und wechselte später zu Borussia Mönchengladbach.

Er kehrte später nach seiner Zeit bei Hessen Kassel, Waldhof Mannheim und VfB Leipzig zurück und war Hauptverantwortlich für das Akquirieren von Sponsoren für den damaligen «Club 100». Jetzt trifft Hecking auf seine erste Fußball-Liebe – Wolfsburg – und kann ihr richtig wehtun





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