Dieter Hecking: "Wir wollen bei uns bleiben und gar nicht so sehr auf den Gegner schauen"

VFL-Trainer Dieter Hecking betont, dass Wolfsburg bei dem Relegations-Hinspiel gegen SC Paderborn "bei uns bleiben" und "gar nicht so sehr auf den Gegner schauen" wolle. Er hat den Zweitligisten genau analysiert und weiß, worauf es ankommen wird.

Zwei Druck-Spiele für Wolfsburg! Am Donnerstag empfängt der Bundesliga -Sechzehnte den SC Paderborn (20.30 Uhr, Sky und Sat. 1). Für die Heimelf geht es im ausverkauften Stadion um den Klassenerhalt, für die Gäste um den Aufstieg nach einer beachtlichen Saison in der 2.

Liga. VfL-Trainer Dieter Hecking betont, dass sie bei uns bleiben und gar nicht so sehr auf den Gegner schauen wollen. Dennoch hat er den Zweitligisten genau analysiert, kennt Stärken und Schwächen. Und weiß, worauf es ankommen wird: "Wenn du gegen Bayern spielen kannst, die auch sehr variabel spielen können, kannst du es auch gegen Paderborn.

Du musst die gleichen Meter machen, du musst die gleiche Intensität auf den Platz bringen und musst die gleiche Disziplin auf dem Platz haben. Und nicht, weil es jetzt in Anführungsstrichen nur Paderborn ist. Das Bayern-Spiel wird die Messlatte sein, auch wenn Variabilität eine große Stärke von Paderborn ist.

" Während er Parallelen beim Gegner mit dem Rekordmeister sieht, sorgte der Trainer mit einer Selbsteinschätzung bei der traditionellen Pressekonferenz vor der Paderborn-Partie für Lacher: "Manchmal kann ich ein bisschen griesgrämig sein. Aber eigentlich bin ich ein lockerer Vogel.

" "Ich bin seit über 50 Jahren im Fußball unterwegs und jetzt seit 25 Jahren im Trainergeschäft. Es macht einfach nach wie vor Spaß, und es geht mir nicht darum, um Titel oder internationale Plätze zu spielen oder jetzt im Abstiegskampf zu stehen. Jede Herausforderung fordert mich. Ich weiß auch, dass am Dienstag erst mal die Abspannung abfallen wird.

Aber es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß, an Dingen zu arbeiten, die herausfordernd sind.

" Der Fußballfachmann lebt vor dem Relegations-Hinspiel die nötige Mischung aus Anspannung und Gelassenheit vor. "Ich habe auch Druck, das ist auch gut so. Solche Spiele elektrisieren. Ganz Fußball-Deutschland wird sich vorm Fernseher versammeln.

Es ist normal, dass ich Druck habe. Ich empfinde es aber nicht als negativen Druck," betont Hecking





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