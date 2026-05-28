Dieter Hecking wird neuer Sport-Boss beim VfL Wolfsburg, Marcel Schäfer bleibt Manager in Leipzig

Dieter Hecking wird neuer Sport-Boss beim VfL Wolfsburg, nachdem Marcel Schäfer, einstiger Linksverteidiger und Sportdirektor, abgelehnt wurde. Schäfer bleibt Manager in Leipzig, obwohl er einstiger Wunschkandidat für die VfL-Funktion war. Beide Personen verbindet eine enge Verbindung zum VfL und ein großes Engagement für den Verein.

Dieter Hecking wird neuer Sport -Boss beim VfL Wolfsburg. Doch lange hatten sich die Niedersachsen Hoffnung auf eine Rückkehr von Marcel Schäfer vonNun ist klar: Schäfer bleibt Manager in Leipzig.

Allerdings stand das nie in Frage. Als Wolfsburg seinen Geschäftsführer Peter Christiansen im März feuerte, war Schäfer schnell Wunschkandidat Nummer 1. Kein Wunder, denn der Linksverteidiger der Meistermannschaft von 2009 hatte nicht nur als Spieler eine gute Zeit beim VfL, sondern auch als Sportdirektor und bis 2024 als Geschäftsführer. Und natürlich ist er dem Verein weiterhin eng verbunden, schleuste sich sogar inkognito beim Relegation-Hinspiel gegen Paderborn ins Stadion.

Schäfer vereint alles, was sich die Wolfsburger und damit die mächtigen Manager von Eigner Volkswagen für den Posten wünschen: eine hohe Identifikation, Fleiß, Empathie und Gespür für den Kader, das er zuletzt beim Umbruch in Leipzig bewiesen hatte. Doch bereits im März stellte Schäfer öffentlich klar, dass ein Wechsel "kein Thema" sei, da er sich bei RB wohlfühle und mit dem Verein noch viele Ziele habe.

Die nach der schlechtesten Spielzeit und dem größten Umbruch der Klubgeschichte eingeleiteten Maßnahmen trugen mit einer starken Saison 2025/26 und der Qualifikation für die Champions League zudem bereits Früchte. Die Frage, ob er "seinem" VfL jetzt helfen wolle oder könne, stellte sich also nicht, weil auch das Timing nicht passte.

Die Wolfsburger hatten in einem Moment Interesse, in dem es keinen Anlass für einen Wechsel gab und zum Beispiel auch in Bezug auf eine vernünftige Kaderplanung für die Saison 26/27 schon zu spät war. Weil das auch bei Kontaktversuchen im Hintergrund deutlich wurde, kam es nie zu Verhandlungen oder Absagen von konkreten Angeboten. Auch dass Wirtschaftsbosse von Red Bull und Volkswagen auf höchster Ebene über die Personalie sprachen oder sprechen wollten, bleibt eine Legende.

Dass Schäfer beim VfL bis kurz vor dem Abstieg dennoch auf der Wunschliste stand, lag zum einen am Prinzip Hoffnung bei VW, dass doch noch ein Signal aus Leipzig kommt, das Bewegung in den Wechsel bringt. Zum anderen sollte Hecking als die intern längst wahrscheinlichste Lösung nicht bei seinen Aufgaben als Trainer gestört werden. Zeitnah soll Hecking trotz der verlorenen Relegation zum Manager befördert werden.

Ein Plan, den SPORT BILD schon im April enthüllt hatte – und zu dem Hecking im Gespräch mit dem Magazin am 8. April gesagt hatte: "Ich habe den Posten vier Jahre lang in Nürnberg ausgeübt. Das hat mir Spaß gemacht, auch wenn ich danach wieder in den Trainerbereich zurückgegangen bin. Ich habe zu viel Freude am Fußball und bin diesem Verein zu eng verbunden, um etwas auszuschließen.





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