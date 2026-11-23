Kabarettist Dieter Nuhr leidet an Hodgkin-Lymphom. Alle Auftritte bis zum Frühjahr entfallen, um die notwendige Krebs-Therapie durchzuführen.

Der bekannte deutsche Kabarettist Dieter Nuhr hat öffentlich bestätigt, dass bei ihm die Krebserkrankung Hodgkin-Lymphom diagnostiziert wurde. Diese wichtige Information teilte der 66-jährige Entertainer am Montag, den 23. November, in einem persönlichen Statement auf der Social-Media-Plattform Instagram mit. Die Bekanntgabe der Diagnose markiert einen drastischen Einschnitt in den beruflichen Kalender des beliebten Moderators und Comedians.

Kabarettist Nuhr kündigt sofortige Therapie an

Dieter Nuhr erklärte in seiner Erklärung direkt, dass er aufgrund der Diagnose eine medizinische Behandlung notwendig hat, die seine volle Aufmerksamkeit erfordert. Um sich vollständig auf die Genesung konzentrieren zu können, hat er beschlossen, sämtliche geplante Auftritte und Fernsehsendungen ab sofort bis zum kommenden Frühjahr abzuschagen. Diese Entscheidung betrifft auch seinen festen wöchentlichen Programmpunkt "Nuhr im Ersten", bei dem er zuletzt am 19. November, also nur vier Tage vor der Bekanntgabe, im Fernsehen zu sehen war.

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Die sofortige Pause ist notwendig, um den Start der medizinischen Maßnahmen nicht zu verzögern. Nuhr betonte in seiner Mitteilung, dass er die Situation pragmatisch angehen und die Therapie konsequent durchziehen werde. Für die Zuschauer bedeutet dies eine längere Unterbrechung seiner sonst regelmäßigen Präsenz im deutschen Fernsehprogramm und in den Live-Kabarett-Saisons.

Dieter Nuhr kommentiert Ausfall des Jahresrückblicks

Ein besonders schmerzenspunkt der Absagen ist für Dieter Nuhr der Ausfall seines traditionell erwarteten Jahresrückblicks. In seinem Instagram-Post drückte er seine Enttäuschung über diese Tatsache deutlich aus, indem er "Eieiei!" schrieb und hinzufügte, dass es ihm gar nicht passe, so viel vorbereitetes Material nicht nutzen zu können. Er beschrieb die Situation als einen "Neustart", den er nach Abschluss der Behandlung mit neuem Material und neuer Energie angehen wolle.

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Trotz der unangenehmen Nachricht versuchte Nuhr, die Situation mit einer gewissen Leichtigkeit und Resilienz zu betrachten. Er verwies darauf, dass es schlimmer hätte kommen können, und betonte gleichzeitig, dass er die Zeit nutzen werde, um "in den Innereien aufzuräumen". Diese metaphorische und wörtliche Redewendung verknüpft seine humorvolle Art mit der ernsten Natur der anstehenden medizinischen Behandlung.

Was ist das Hodgkin-Lymphom für eine Erkrankung?

Die von Dieter Nuhr diagnostizierte Erkrankung, das Hodgkin-Lymphom, zählt zu den bösartigen Tumoren des lymphatischen Systems. Dieses System umfasst unter anderem die Lymphknoten, die Milz und das Knochenmark, und spielt eine zentrale Rolle im Immunkörper des Menschen. Medizinisch wird diese Form des Lymphoms als eine der vergleichsweise gut behandelbaren Krebsarten eingestuft.

Dieter Nuhr selbst erwähnte in seiner Erklärung, dass der Name der Erkrankung zwar übel klinge, die Heilungsaussichten jedoch sehr gut seien. Diese Einschätzung wird durch aktuelle medizinische Statistiken gestützt, die für das Hodgkin-Lymphom über die letzten Jahrzehnte eine signifikant steigende Heilungsrate verzeichnen. Dennoch bleibt die Erkrankung eine ernste Gesundheitsbedrohung, die eine professionelle und zeitnahe Behandlung durch Fachärzte erfordert.

Konkrete Folgen für den Programmplan 2026

Für den weiteren Verlauf bedeutet die Diagnose von Dieter Nuhr, dass das öffentliche Programm bis mindestens zum Frühjahr 2026 ohne seine Mitwirkung auskommen muss. Die Absage aller Auftritte ist nicht nur auf seine TV-Show beschränkt, sondern umfasst auch alle anderen geplanten Kabarett-Termine und öffentlichen Auftritte, die für diese Zeit vorgesehen waren.

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Die Betroffenen und die Fangemeinde müssen nun mit einer längeren Phase der Stille rechnen, bis Nuhr wieder vollständig gesund ist und zu seinen Auftritten zurückkehren kann. Das genaue Datum, an dem die Therapie abgeschlossen sein wird, hängt vom individuellen Heilungsverlauf ab, steht aber im Fokus der medizinischen Betreuung. Bis dahin gilt die Priorität der Genesung des 66-jährigen Kabarettisten vor allen beruflichen Verpflichtungen.