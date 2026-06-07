Dieter Nuhr kritisiert die Regierung von Friedrich Merz

Kabarettist Dieter Nuhr ist zu Gast im WELT Talk spezial und kritisiert die Regierung von Kanzler Friedrich Merz. Er beschreibt Merz als einen gefallsüchtigen Menschen und kritisiert die Regierung als ein Trauerspiel.

Kabarettist Dieter Nuhr ist zu Gast im WELT Talk spezial bei Global Reporter Marc Felix Serrao. Nuhr spricht über seine frühen Jahre und den Zustand der schwarz-roten Regierung von Kanzler Friedrich Merz .

Er beschreibt Merz als einen gefallsüchtigen Menschen, der versucht, allen zu gefallen. Nuhr kritisiert die Regierung als ein Trauerspiel, das in provinziellen Kindergartenkämpfen steckt und keine Vision für die Zukunft hat. Er glaubt, dass die Brandmauer nach Rechtsaußen irgendwann kippen wird, da die vielen AfD-Wähler nicht einfach von der Demokratie ausgeschlossen werden können.

Nuhr ist der Meinung, dass die Dämonisierung der AfD eine taktische Dummheit ist und dass es kein einziges Problem in Deutschland gibt, für das die AfD eine tragfähige Lösung hätte. Sollte AfD-Chefin Alice Weidel Bundeskanzlerin werden, würde Nuhr sich nicht zuletzt deshalb freuen, weil er denkt, dass sie eine bessere Kanzlerin wäre als Merz.





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