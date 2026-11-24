Dieter Nuhr kündigt wegen Hodgkin-Lymphom seine Bühnentätigkeit und den Jahresrückblick im Ersten ab. Die ARD bestätigt die Absage für Dezember 2024.

Der bekannte Kabarettist Dieter Nuhr, der am vergangenen Samstag noch in Zwickau mit seinem Publikum lachte und scherzte, hat eine schwerwiegende gesundheitliche Diagnose erhalten. Zwei Tage nach seinem letzten Auftritt kündigte der 66-Jährige an, sich vorerst vollständig von der Bühne und aus dem Fernsehen zurückzuziehen, um sich einer notwendigen Therapie zu unterziehen. Obwohl seine persönliche Welt aktuell stillzustehen scheint, kommentierte Nuhr die ernste Nachricht mit seinem charakteristischen trockenen Humor. Er bemerkte ironisch, dass dadurch auch der geplante Jahresrückblick ausfalle, was ihm gar nicht passe, da er so viel Material angesammelt habe.

Krebsdiagnose und Absage des Programms

Dieter Nuhr gab die Diagnose am Montag auf der sozialen Plattform Instagram direkt bekannt. Bei ihm wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert, eine Form von Lymphdrüsenkrebs. Trotz der Schwere der Erkrankung zeigte sich der Kabarettist vorsichtig optimistisch bezüglich der Behandlungsaussichten. Er erklärte öffentlich, dass diese Krebserkrankung, obwohl der Name unangenehm klinge, sehr gut heilbar sei. Damit ist die Produktion seines langjährigen Formats vorerst gestoppt, was Fans und Medien umgehend betroffen stimmte.

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Pausierte Ausstrahlung im Deutschen Fernsehen

Kurz vor Weihnachten im Deutschen Fernsehen war es üblich, dass der Kabarettist auf dem Sender ARD mit dem Programm "Nuhr im Deutschen Fernsehen - Der Jahresrückblick" bissig auf die zurückliegenden zwölf Monate zurückschaute. Die Aufnahme der aktuellen Ausgabe mit dem Titel "Nuhr 2026 - Der Jahresrückblick" war ursprünglich für den 14. Dezember 2024 im Berliner Friedrichstadt-Palast geplant. Die Ausstrahlung der Sendung war für den darauffolgenden 17. Dezember um 21.45 Uhr im Ersten vorgesehen. Aufgrund der Erkrankung wird nun aber kein satirischer Jahresrückblick mit einem Ersatz für Nuhr zu sehen sein, wie die ARD bestätigt.

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Reaktionen von Prominenz und öffentlichem Raum

Nach der Bekanntgabe der Diagnose meldeten sich zahlreiche Weggefährten, Moderatoren und politische Persönlichkeiten zu Wort, um ihr Mitgefühl auszudrücken. Der Moderator und Autor Micky Beisenherz, 49 Jahre alt, kommentierte die Nachricht mit den Worten "Gute Besserung". Auch der FDP-Landtagsabgewählte Alexander Steffen reagierte mit "Mist! Gute Besserung und viel Kraft". Die Schauspielerin und Moderatorin Michaela Schaffrath wünschte ihm weiterhin, stark und zuversichtlich zu bleiben. Aaron Troschke unterstützte ihn mit einem Mucki-Emoji und der Bitte um Kraft.

Prognosen zur Genesung und Rückkehr ins Programm

Dieter Nuhr selbst drückte die Hoffnung auf das gesundheitlich Allerbeste auf dem Weg zur vollen Genesung aus. Er sagte klar, dass er sich schon auf seine Rückkehr im Frühjahr 2027 freue. Für die Zeit bis dahin klärten die Verantwortlichen noch, was auf den bekannten Sendeplätzen zu sehen sein wird, und sicherten zu, rechtzeitig weitere Informationen dazu bekannt zu geben. Fans schrieben unter den Instagram-Beiträgen, dass ihre Gesundheit nun einmal vorgehe und sie an ihn denken. Sie wiesen darauf hin, dass der Mut nicht sinken dürfe und sie ihm das Beste wünschten, während er sich der notwendigen Behandlung widmet.