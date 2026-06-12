Dietmar Beiersdorfer, ehemaliger Star-Verteidiger der Hamburger, ist zurück in der Hansestadt. Er war Geschäftsführer beim FC Ingolstadt und hat sich im Mai von dem Drittligisten getrennt.

Dietmar Beiersdorfer ist zurück in der Hansestadt. Nach viereinhalb Jahren als Geschäftsführer beim FC Ingolstadt haben sich der ehemalige Star-Verteidiger der Hamburger und der Drittligist im Mai getrennt.

Beiersdorfer schaut auf eine spannende Zeit in der bayerischen Fußball-Provinz zurück. Er hat sich im besten Einvernehmen getrennt und wird seine Zeit beim FCI stets in sehr guter Erinnerung behalten. Ärgerlich für ihn, dass es mit der Rückkehr in die 2. Liga nicht klappte.

Der Spieleretat musste jedes Jahr weiter reduziert werden und die besten Spieler wurden abgegeben. Beiersdorfer erwies sich als echter Pionier, als er als erster Klubboss mit Sabrina Wittmann eine Chef-Trainerin im deutschen Profifußball einsetzte. Wittmann ist nach wie vor im Amt. Nun ist Didi, der von 1986 bis 1992 in 211 Spielen für den HSV 16 Tore erzielte und später auch Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender in Hamburg war, zurück an der Elbe.

Die Pendelei aus Ingolstadt mit ein bis zwei Tagen alle drei Wochen bei der Familie hat ein Ende. Wie lange er ohne ein neues Engagement bleiben wird, ist offen. Klar ist, dass Beiersdorfer noch lange nicht fertig ist: Er ist offen und bereit für zukünftige Projekte, im Fußball, aber auch darüber hinaus. Beiersdorfer ist im Besitz von vier Dauerkarten für das Volksparkstadion, die er gerade verlängert hat.

Und wird sicherlich in der neuen Saison Stammgast in der Arena sein





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