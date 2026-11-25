Aufgrund schwerer Verletzungen im Angriff plant Dietmar Hamann mit Sasa Kalajdzic von LASK eine ungewöhnliche Verstärkung für den FC Bayern München.

Dietmar Hamann empfiehlt dem FC Bayern München den österreichischen Stürmer Sasa Kalajdzic als potenzielle Verstärkung in der Offensive. Diese Idee entstand im Rahmen des Podcasts "Hamann & Stankovic - Der Fußball-Podcast" von Sky Sport Austria, in dem auch der Ex-Profi Marko Stankovic mitdiskutiert. Die Initiative zielt darauf ab, die akute Personalnot im Angriffstrupp des Rekordmeisters zu lindern, während mehrere Schlüsselspieler langzeitverletzt sind.

Kane-Verletzung erzeugt akuten Sturm-Mangel bei den Bayern

Der FC Bayern München befindet sich aktuell in einer tiefen Offensive-Krise, die sich durch mehrere schwerwiegende AusfälleCharacterisiert. Harry Kane hat sich beim Champions-League-Spiel in Lille einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk zugezogen und wird rund drei Monate ausfallen. Zudem fehlen Michael Olise aufgrund einer Prellung des Vorderfußes, Serge Gnabry mit einem Muskelriss im Oberschenkel und Alphonso Davies mit einem Muskelfaserriss.

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Weitere wichtige Akteure wie Ismael Saibari und Manuel Neuer sind ebenfalls nicht einsatzbereit. Saibari litt an einem Syndesmoseriss im rechten Sprunggelenk und Neuer an einem Sehnenteilriss im rechten Fuß. Diese massive Personalnot zwang Trainer sogar dazu, den gelernten Außenverteidiger Konrad Laimer vorübergehend als Stürmer einzusetzen. Hamann vertritt die Ansicht, dass Kalajdzic eine wertvolle physische Komponente durch seine Größe bietet, die anderen Spielern fehlt.

Hamann favorisiert großgewachsenen Österreicher aus Linz

Marko Stankovic brachte den zwei Meter großen Sasa Kalajdzic zunächst als Backup-Idee ins Spiel, was Hamann sofort unterstützte. Der 29-Jährige steht aktuell beim Linzer ASK unter Vertrag und hat dort bis 2029 einen laufenden Vertrag. Seine bisherigen Statistiken in dieser Saison umfassen zwei Tore und drei Vorlagen in dreizehn Pflichtspielen. Hamann ist überzeugt, dass sich Kalajdzic auch als Reservist nicht beschweren würde, da er das Team über die kommenden Monate hinweg stützen könnte.

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Die Erfahrung in der Bundesliga ist für diese Überlegung von großer Relevanz. Kalajdzic ist den deutschen Verhältnissen bereits vertraut, da er zuvor für den VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt tätig war. Diese Vorerfahrung könnte den Übergang in eine neue Mannschaft erleichtern und die Integration im Kader des FC Bayern München beschleunigen. Die Idee zielt darauf ab, eine klassische Alternative in der Sturmspitze bereitzustellen, die physisch dominant ist.

Kalajdzic zeigt bisher Desinteresse an Wechselgerüchten

Obwohl die Idee von prominenten Seiten kommt, bleibt Sasa Kalajdzic vorerst fokussiert. Nach dem 0:1 seiner Mannschaft bei Bodø/Glimt erklärte er, dass ihn nur das aktuelle Spiel interessiert. Der Rest sei ihm momentan egal, was auf eine klare Priorisierung der sportlichen Leistung über externe Gerüchte hindeutet. Diese Einstellung könnte eine Hürde für einen möglichen Wechsel nach München darstellen.

Angesichts der aktuellen Notlage bei den Bayern wäre ein weiterer Mittelstürmer jedoch keineswegs überflüssig. Die Verbindung von Hamann und Stankovic hebt die Notwendigkeit hervor, kurzfristig Lösungen für die verletzten Stars zu finden. Die Zukunft der Offensive hängt maßgeblich davon ab, wie schnell Harry Kane wieder fit wird und ob der Verein externe Verstärkungen vorziehen wird.

Konkrete Auswirkungen und nächste Schritte für den Verein

Die Situation beim FC Bayern München bleibt dynamisch und erfordert ständige Anpassungen im Kader. Die kommenden Monate werden geprägt sein von der Rehabilitation der verletzten Spieler und der Suche nach temporären Lösungen. Hamanns Empfehlung an Kalajdzic markiert einen ungewöhnlichen, aber denkbaren Weg, um die Lücke zu schließen, bis die Grundstein Spieler zurückkehren. Die Medienberichterstattung wird diese Entwicklung weiterhin genau beobachten.