DietPi 9.10 für RISC-V Boards: Neuer Support und Installationstutorial

DietPi veröffentlichen Version 9.10 mit Unterstützung für RISC-V Boards. Der Artikel beleuchtet die Installation und die damit verbundenen Herausforderungen sowie die neuen Funktionen der Version.

Die Linux-Distribution DietPi hat Version 9.10 veröffentlicht. Basierend auf Debian bringt diese Distribution den Linux-Kern auf diverse Single-Board-Computer (SBC). Der Monat brachte einige interessante Änderungen. Neu verfügbare Abbilder gibt es für die Single-Board-Computer Orange Pi 5 Max, Orange Pi 5 Pro und NanoPi M6. Als Highlight gilt jedoch der Support für RISC-V -Boards, der nun auf den Stand von Debian Trixie (Testing) anstatt auf SID (Unstable) angehoben wurde.

Das Aufsetzen von DietPi 9.10 auf RISC-V-Boards kann jedoch zu einigen Herausforderungen führen. Um die ISO-Datei mit BalenaEtcher auf eine microSD-Karte zu flashen, muss man unter Windows zunächst einige Schritte umgehen. Versucht man, die Karte direkt zu booten, ist das Abschließen der Einrichtungsprozesse faktisch unmöglich. Auch wenn das Netzwerk per Kabel angeschlossen wird, funktioniert die Funktion nur, wenn der Ethernet-Port direkt in der Mitte des SBC verwendet wird. Nachträgliches Umstecken und Neustart des Konfigurationstools helfen nicht weiter. Mit Netzverbindung funktioniert dann schon mehr. Bei der Software-Installation lässt sich z.B. nach 'lxde' für eine grafische Bedienoberfläche suchen und anschließend die beiden ausgewählten Pakete installieren. Doch auch hier treten Fehler auf: In der Root-Partition ist schlicht zu wenig Platz, und sie lässt sich auch auf Biegen und Brechen nicht vergrößern – keine Tricksereien mit 'fdisk' oder 'dietpi-drive_manager' helfen. Das Problem ist, dass die FAT-Partition mit der Konfiguration direkt auf die knapp 700 MByte große Root-Partition folgt. Die Lösung: Die Partition am Ende der microSD-Karte verschieben, nachdem das DietPi-Abbild auf die Karte geflasht wurde. Dies lässt sich mit dem kostenlosen Minitool Partition Wizard unter Windows durchführen, aber auch GParted sollte dazu in der Lage sein.Steckt nun das LAN-Kabel in der richtigen Buchse und startet man den SBC mit der Karte, vergrößert DietPi automatisch die Root-Partition. LXDE und Zubehör lassen sich dann einfach installieren und das Linux-System testen. Der Speicherbedarf ist gering, sodass sich weitere Software auf dem RISC-V-System nachinstallieren und ausprobieren lässt. Inzwischen funktioniert auch die Bildschirmausgabe über HDMI problemlos; die Nutzung des Terminals über UART oder SSH ist nicht mehr zwingend erforderlich. Auf anderen Systemen dürften weniger Handgriffe erforderlich sein, um DietPi zum Laufen zu bringen. Für zahlreiche Systeme sind individuelle Verbesserungen und Fehlerkorrekturen in DietPi 9.10 eingeflossen. Für RISC-V-Systeme sind etwa zusätzliche Software-Optionen verfügbar. Die DietPi-Tools haben neue Scripte zur Steuerung von Konsolen-Display-Modes erhalten. DietPi-Services aus den DietPi-Tools starten früher hingegen bei der Auswahl von 'Restart Services' auch deaktivierte Dienste neu, jetzt macht es das nur noch mit aktiven Diensten. Die Automatisierung (DietPi-Automation) kennt in der 'dietpi.txt'-Datei auf der FAT-Partition nun den Eintrag, mit dem sich beim ersten Start von DietPi gleich Pakete installieren lassen. Als Beispiel nennen die Entwickler etwa die Option





