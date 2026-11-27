Der AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier bereitet einen Energiegipfel mit Russland und den USA vor, um Gaslieferungen nach Deutschland zu ermöglichen. Parteichefin Alice Weidel distanziert sich von der Initiative und wird nicht am Treffen teilnehmen, was interne Konflikte über den Umgang mit Moskau offenbart.

AfD-Außenpolitiker Markus Frohnmaier bereitet einen Energiegipfel mit Russland und den USA vor, um wieder Gaslieferungen von Russland nach Deutschland zu ermöglichen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters gab es bereits Gespräche hochrangiger Regierungsvertreter Russland s und der USA über den Einstieg eines US-Investors bei Nord Stream.

Zur weiteren Planung des Energiegipfels plant Frohnmaier ein Treffen mit Kirill Dmitrijew, dem Sondergesandten des russischen Präsidenten.offenbart Differenzen in der AfD-Führung über den Umgang mit Moskau. Während Fraktionsvize Markus Frohnmaier in Abu Dhabi über die Wiederinbetriebnahme der Nord-Stream-Pipelines sprechen will, distanziert sich Parteichefin An dem für das Frühjahr 2027 geplanten Treffen werde sie nicht teilnehmen, erklärte ihr Büro auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters.

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„DieDie Abgrenzung ist bemerkenswert. Denn Frohnmaier bereitet das Treffen bereits seit Längerem vor und setzt dabei offenbar auf direkte Kontakte in den Kreml. Anfang kommenden Jahres will er sich mit Kirill Dmitrijew treffen, dem Sondergesandten für Wirtschaftsfragen des russischen PräsidentenWeidel zieht mit dem Verweis auf das fehlende Verhandlungsmandat eine klare Grenze. Frohnmaier hingegen erklärte seine Initiative damit, dass der deutsche Anspruch nicht sein könne, „nur abzuwarten, was die russische und die amerikanische Seite vereinbaren“.