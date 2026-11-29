DIG kritiziert Juso-Partnerverhältnis mit Fatah-Jugend scharf
Die Deutsch-Israelische Gesellschaft fordert ein sofortiges Aussetzen der Kontakte der Jusos zur palästinensischen Fatah-Jugend und warft dieser vor, den Terrorismus nicht deutlich verurteilt zu haben. Im Gegenzug betonte Juso-Chef Philipp Türmer die Notwendigkeit des Dialogs für den Frieden.
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat die wieder aufgenommenen Kontakte der Jusos zur palästinensischen Fatah-Jugend scharf kritisiert und ein sofortiges Aussetzen der Partnerschaft gefordert.
„Den Wunsch nach Frieden teilen wir alle. Die Wiederaufnahme der Beziehungen zur Fatah-Jugend ist aber naiv und moralisch selbstgerecht“, erklärte die Bundesvorsitzende des Jungen Forums in der DIG, Anika Schmütz. Die Fatah-Jugend habe bis heute den Terror nicht unmissverständlich verurteilt. Voraussetzung für jede Zusammenarbeit müsse sein, dass die Fatah-Jugend das Massaker vom 7.
Oktober 2023 und die Hamas öffentlich verurteile undJuso-Chef Philipp Türmer hatte auf dem Bundeskongress des SPD-Nachwuchses angekündigt, man sei wieder in Kontakt zur Fatah-Jugend.
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