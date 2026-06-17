Digital Champions CEE 2026: Polen führt, während Baltikumstaaten durch Intensität dominieren

Die Digital Poland Stiftung veröffentlichte die 5. Ausgabe des Digital Champions CEE 2026 Berichts. Die Rangliste der 100 wertvollsten Technologieunternehmen in Zentral- und Osteuropa offenbart eine kombinierte Marktkapitalisierung von USD 127,9 Milliarden.

Warschau, 17. Juni 2026 - Die Digital Poland Stiftung veröffentlichte die 5. Ausgabe des Digital Champions CEE 2026 Berichts. Die Rangliste der 100 wertvollsten Technologieunternehmen in Zentral- und Osteuropa offenbart eine kombinierte Marktkapitalisierung von USD 127,9 Milliarden - ein robustes Jahr-zu-Jahr-Wachstum von 9,36%.

Doch die Schlagzeile erzählt nur einen Teil der Geschichte: hatten alle Unternehmen, die seitdem umgesiedelt oder von multinationalen Konzernen übernommen wurden, in der Rangliste geblieben, würde die Gesamtsumme wahrscheinlich USD 170 Milliarden überschreiten. Die fünfte Ausgabe des Berichts kartiert nicht nur, wie sich die Region entwickelt hat, sondern auch, wo ihre wertvollsten Vermögenswerte hingegangen sind - und warum.

Top 100 Tech-Unternehmen im Wert von USD 127,9 Milliarden - und die USD 170 Milliarden Realität dahinter Anfang 2025 erreichten die 100 größten Technologieunternehmen in Zentral- und Osteuropa eine kombinierte Marktkapitalisierung von USD 127,9 Milliarden, verringerten den Abstand zur Regions-Höchstmarke von 2021 und bestätigten die anhaltende Resilienz der regionalen digitalen Wirtschaft. Die stärkste Wachstumsrate kam von den größten Spielern der Region - den sogenannten 'Digital Phoenixes' im Wert von mehr als USD 1 Milliarden - deren kombinierte Bewertung sich im Vergleich zum Vorjahr um 14,58% auf USD 101,05 Milliarden erhöhte.

Der Bericht hebt jedoch hervor, dass amtliche Daten den wahren Umfang des von den Innovatoren der Region geschaffenen Wertes erheblich unterschätzen. Viele führende Unternehmen, die aus der CEE-Region stammen - wie ElevenLabs, Grammarly, ICEYE, Rimac und Avast - haben ihren Hauptsitz in die Vereinigten Staaten oder das Vereinigte Königreich verlegt, um Kapital zu sammeln oder wurden von multinationalen Konzernen übernommen, was sie aus der Rangliste entfernte.

Laut den Autoren des Berichts würde die Gesamtsumme der 100 größten Technologieunternehmen aus der CEE-Region bereits USD 170 Milliarden überschreiten, wenn diese Unternehmen noch die geografischen Kriterien der Index erfüllten.

'Als die erste Ausgabe des Digital Champions CEE-Rankings veröffentlicht wurde, wurde die Region als 'Digital Phoenix' bezeichnet - ein Symbol der ambitionierten Transformation aus post-kommunistischen Wirtschaften. Fünf Ausgaben später bleibt die Entwicklung stark, aber die Erzählung hat sich gewandelt. Gegen den Hintergrund intensivierter globaler Herausforderungen haben Unternehmen aus Zentral- und Osteuropa sich von der schnellen Beschleunigung zur disziplinierten, resilienten Wachstum gewandelt.

Diese Reife hat die strategische Fokussierung verschärft: für viele Organisationen hat sie neue Wege für die Expansion und Innovation freigelegt; für andere hat sie erhöhte konkurrierende Druck und ein komplexeres, unvorhersehbares Betriebsumfeld eingeleitet', sagte Radzym Wójcik, Counsel bei Baker McKenzie. Polen führt, während die Baltikumstaaten durch Intensität dominieren Polen bleibt das größte Technologie-Ökosystem der Region in absoluten Zahlen, mit einem Wert von USD 47,39 Milliarden - oder 37,05% - der gesamten regionalen Werte, mit 42 Unternehmen in der Top 100-Rangliste.

Es ist auch der einzige Markt, der Stärke in allen Unternehmenreife-Ebenen zeigt, von emergierenden Scale-ups bis hin zu Multi-Milliarden-Dollar-Champions. Die baltischen Staaten hingegen setzen sich durch die Kapitalisierungsdichte pro Kopf weiterhin über die Region hinaus. Estland erreichte den höchsten Wert in der Rangliste, deutlich vor allen anderen Ländern, während Litauen eine Steigerung von 123,97% seit 2021 in der Gesamtkapitalisierung aufwies. Lettland wurde zum schnellsten Kletterer durch Intensitätswachstum über die fünfjährige Periode.

Zusammen bilden Polen, Estland, Litauen und Tschechien fast 78% der gesamten regionalen Technologie-Werte. Kroatien zeigte die stärkste Langfristwachstum in Prozent, mit einem Wertanstieg von 170,7% seit 2021, während Bulgarien seine Marktkapitalisierung im gleichen Zeitraum nahezu verdoppelte. Deeptech und Verteidigungsbezogene Innovation verändern die Ökonomie Während E-Commerce- und Marktplattformen weiterhin die größte Werte-Kategorie der Region bilden, die über 36% der Gesamtkapitalisierung ausmacht, identifiziert der Bericht einen bedeutenden Strukturwandel hin zu deeptech, Raumfahrttechnologie, Gesundheits-IT und dualen Innovationen.

Die 'andere' Kategorie - die deeptech- und Raumfahrttechnologie-Unternehmen umfasst - wies das stärkste Jahr-zu-Jahr-Wachstum in der gesamten Rangliste auf, mit einem Anstieg von 87,59%. Neu hinzugekommene, hohe Werte-Unternehmen wie EnduroSat und Creotech Instruments spiegeln ein wachsendes Investitionsinteresse für Unternehmen wider, die sich mit Verteidigung, Logistik, Infrastruktur und strategischer Resilienz auseinandersetzen.

'Die Zusammensetzung der Rangliste ändert sich auch. E-Commerce, SaaS und Fintech bilden immer noch den Rückgrat der digitalen Wirtschaft in der CEE-Region, aber die Liste zeigt nun einen breiteren und strategischeren Technologie-Fuß: Robotik, Raumfahrt und Erdbeobachtung, Cybersecurity, AI- native Software, digitale Gesundheit, Souveräner Cloud und andere Infrastruktur-orientierte Unternehmen. Dieser Wandel zeigt, dass die CEE-Region über Verbraucherplattformen und Software-Scale-ups hinausgeht, um Technologien direkt mit Europas Produktivität, Sicherheit, Resilienz und digitaler Souveränität zu verbinden', sagte Wojciech Swiercz, Partner bei Arthur D. Little





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