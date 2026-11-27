Die SPD will Kommunen in Schleswig-Holstein finanziell stärken und die Verwaltung modernisieren, wenn sie nach der Landtagswahl Teil der Landesregierung wird. Welche Reformen Landeschef Ulf Kämpfer plant.

in Schleswig-Holstein will die Kommunen stärken und finanziell besser ausstatten, sollte sie nach der Landtagswahl Regierungsverantwortung übernehmen. Außerdem plant die Partei eine grundlegende Modernisierung von Staat und Verwaltung.

SPD-Landeschef und Spitzenkandidat Ulf Kämpfer kritisierte, dass es seit rund 20 Jahren keine größeren Reformdebatten über die Verwaltungsstrukturen im Land gegeben habe. InWeniger Aufwand in der Verwaltung, mehr Freiheit bei der Wohnraumplanung Ein Ziel ist, kommunale Aufgaben wie Wohngeld, Reisepässe oder Kfz-Zulassungen zu digitalisieren und möglichst zentral zu organisieren. So soll in den Kommunen mehr Zeit für wichtige Aufgaben vor Ort bleiben, wie zum Beispiel für die Stadtentwicklung.

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Außerdem sollen Gemeinden mehr Freiheit bei der Wohnraumplanung bekommen. Für Unternehmen fordert die SPD schnellere Genehmigungen. Wenn möglich, sollen Entscheidungen innerhalb von acht Wochen vorliegen.