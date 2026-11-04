Digitale Gesundheits-Apps: Hohe Akzeptanz bei niedriger Einlösrate

Obwohl jeder Fünfte ein Rezept erhielt, lösen nur 15 Prozent die Apps ein. Bitkom-Umfrage zeigt Bedarf an besserer Aufklärung und einfacherem Zugang.

Digitale Gesundheit s-Apps sollen Patienten bei Beschwerden wie Rückenschmerzen, Depressionen oder chronischen Erkrankungen im Alltag unterstützen. Eine aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass in Deutschland bereits jeder Fünkte eine solche Anwendung auf Rezept erhalten hat. Insgesamt kennen 56 Prozent der Bevölkerung die sogenannten Apps auf Rezept. Doch längst nicht jeder nutzt die digitalen Angebote.

Unterschied zwischen Rezeptierung und Nutzung

20 Prozent der Patienten haben bereits eine App-Verschreibung erhalten. Allerdings haben nur 15 Prozent der Befragten diese bislang tatsächlich eingelöst. Weitere 36 Prozent kennen die Angebote, haben aber noch kein Rezept erhalten. Für viele Menschen könnten die Anwendungen eine praktische Hilfe sein. 44 Prozent der Befragten würden eine Gesundheits-App nutzen, um längere Wartezeiten auf einen Arzt- oder Therapietermin zu überbrücken. Ein Drittel sieht darin eine Möglichkeit, die Behandlungslücke zu schließen.

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Skepsis und Informationsbedarf der Patienten

Viele Patienten haben jedoch auch Vorbehalte gegenüber der digitalen Gesundheitsversorgung. So glauben 41 Prozent, dass ihnen eine Gesundheits-App persönlich nicht helfen könnte. Weitere 27 Prozent verstehen den Nutzen der digitalen Angebote nicht. Fast die Hälfte, also 49 Prozent, wünscht sich, dass Ärzte und Psychotherapeuten häufiger über Apps auf Rezept informieren. Viele Menschen wünschen sich zudem mehr Informationen von Ärzten und Therapeuten, außerhalb der Praxis mit Übungen und weiteren Angeboten zu unterstützen.

Forderungen nach einfachem Zugang

Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder fordert einen einfacheren Zugang. Vom Rezept bis zur Nutzung der App sollte es für Patienten künftig einfacher werden. Die Hürden für die Patienten scheinen trotz der offensichtlichen Nachfrage und des potientiellen Nutzens noch zu hoch zu sein. Die Diskrepanz zwischen dem Erhalt eines Rezepts und der tatsächlichen Inanspruchnahme des digitalen Angebots deutet auf strukturelle oder psychologische Barrieren hin. Eine vereinfachte Prozedur könnte hier Abhilfe schaffen und die Akzeptanz weiter steigern.

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Wirtschaftliche Lage der Anbieter

Auch für die Unternehmen hinter den Gesundheits-Apps ist die Lage schwierig. In einer separaten Bitkom-Befragung gaben 85 Prozent der 34 befragten Anbieter an, dass sich ihre wirtschaftliche Situation in den vergangenen zwei Jahren verschlechtert hat. Trotz dieser prekären finanziellen Ausgangslage bleibt die Innovationsfreudigkeit der Branche erhalten. Dennoch stellen sich die Anbieter der Realität eines hart umkämpften Marktes mit geringen Margen.

Zukunftspläne der Technologieanbieter

Trotz der schlechteren wirtschaftlichen Lage plant jedes zweite Unternehmen, in den kommenden 24 Monaten weitere Apps auf Rezept auf den Markt zu bringen. Die Unternehmen investieren also weiterhin in das Feld der digitalen Gesundheitsanwendungen, obwohl die finanzielle Situation angespannt ist. Dies unterstreicht das große Vertrauen der Entwickler in die langfristige Entwicklung des Sektors und die wachsende Bedeutung digitaler Therapieoptionen im deutschen Gesundheitswesen.