Seit Jahren berichten prominente Frauen über digitale Gewalt. Passiert ist kaum etwas. Diese Normalität dürfen wir nicht hinnehmen.

Frauen berichten seit Jahren von sexualisierter Gewalt im Netz. Seit Jahren werden sie nicht ausreichend ernst genommen. Damit muss Schluss sein.

Frauen erleben täglich heftige sexualisierte Gewalt im Netz, werden jedoch viel zu selten ernst genommen und geschützt Oft gibt es trotz politischer Versprechen kaum Fortschritte, Gesetze bleiben lückenhaft und Täter werden selten zur Rechenschaft gezogenFünf Betroffene haben der Berliner Morgenpost von ihren Erfahrungen mit digitaler Gewalt berichtetWir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken.

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Digitale Gewalt ist zu einem Dauerzustand geworden. Sie wache jeden Morgen mit Anfeindungen auf, sagt etwa die Menschenrechtsaktivistin Düzen Tekkal. Schlimmste Vergewaltigungsfantasien sind für Frauen im Netz längst normal. Dabei ist es alles andere als das.

Es ist respektlos, ekelhaft und entwürdigend. Seit Jahren verspricht die Politik KonsequenzenDigitale Gewalt: „Die Folgen reichen bis zu Depressionen und Angstzuständen“ Trotzdem schweigen diese Frauen nicht. Sie stützen einander, weil sie wissen: Wer nichts sagt, wird nicht gehört. Diese Frauen haben keine Wahl.

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Denn Männer erheben in dieser Sache selten ihre Stimme für sie. Also müssen die Betroffenen selbst sprechen. Dass dabei eine Normalität entstanden ist, ist auch Folge jahrelangen Wegschauens in Politik und Justiz. Denn die Vergangenheit hat zu oft gelehrt: Nach jedem Aufschrei verstummt die öffentliche Debatte schnell.

Reformen verlaufen im Sand. Der technische Fortschritt und die Möglichkeiten sexualisierter Gewalt durch KI bringen nun eine neue Tragweite in die Debatte. So sind etwa die Herstellung und das Verbreiten von sogenanntenUm Frauen mehr zu schützen, hat die Bundesregierung Anfang Oktober ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vor digitaler Gewalt schützen soll. Ein längst überfälliger Schritt.

Gesetzeslücken müssen geschlossen werden. Plattformen müssen verpflichtet werden, Deepfakes zu löschen. Täter müssen identifiziert und zur Rechenschaft gezogen werden. Politikerinnen und Politiker in diesem Land müssen endlich die Ärmel hochkrempeln und die Hälfte der Bevölkerung ernst nehmen.

Es muss künftig mit voller Kraft um den Schutz der Frauen gehen. Damit sie nicht mehr dazu gezwungen sind, immer wieder öffentlich über ihre niederschmetternden Erfahrungen zu sprechen. Und damit Normalität endlich bedeutet, vor digitaler Gewalt geschützt zu sein. Dieser Artikel wurde erstmals im April 2026 veröffentlicht.

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Passend zum „Orange Day“, dem internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, am 25. November, veröffentlichen wir ihn erneut. Sie haben vermutlich einen Ad-Blocker aktiviert. Aus diesem Grund können die Funktionen des Podcast-Players eingeschränkt sein. Bitte deaktivieren Sie den Ad-Blocker, um den Podcast hören zu können.