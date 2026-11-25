Die Erzieherin Cindy H. aus Jena schildert drei Jahre digitale Sklaverei und körperliche Gewalt. Ein Ex-Partner kontrollierte sie via WhatsApp und prügelte sie. Jetzt meldet sie sich zu Wort.

Die 37-jährige Erzieherin Cindy H. aus Jena hat nach dreijähriger Qual das Schweigen gebrochen und detailliert über eine toxische Beziehung berichtet, die in physischer und digitaler Sklaverei endete. Ihre Geschichte beginnt im Frühjahr 2022 mit ersten romantischen Hoffnungen, verwandelt sich jedoch schnell in einen Albtraum aus massiver Isolation, brutalen Attacken und einem unerbittlichen digitalen Überwachungswahn durch ihren damaligen Partner. Die Opferrolle einer Frau, die von der Verliebtheit in die vollständige Abhängigkeit driftet, wird an diesem extremen Beispiel einer häuslichen Gewalttat deutlich, das vor dem Amtsgericht Jena verhandelt wurde.

Digitale Penetration und Überwachung

Der Kern der psychischen Gewalt bestand in einer ständigen, digitalen Bespitzelung, die Cindy H. keine Minute der Ruhe ließ. Ihr Ex-Partner verschenkte Hunderte von WhatsApp-Nachrichten pro Tag, wobei eine sofortige Antwort erwartet wurde, um seine extreme Eifersucht und Wut zu beschwichtigen. Das Smartphone diente ihm dabei als Werkzeug zur totalen Kontrolle; er durchsuchte nicht nur den Telefoninhalt, sondern zerstörte auch vier Handys sowie einen Laptop, als er keine Beweise für Untreue fand, was ihn nur noch aggressiver machte. Dieser Zwang, permanent erreichbar zu sein, vergiftete jede freie Minute des Alltags und schuf eine Atmosphäre der Angst.

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Neben der textlichen Belästigung forderte der Täter ständige Videoanrufe, um den Aufenthaltsort seiner Partnerin permanent zu verifizieren. Selbst alltägliche Handlungen wie das Warten an der Supermarktkasse wurden ins Visier genommen, da Cindy H. dort sofort Beweisfotos senden musste, um jeden Verdacht der Untreue auszuräumen. Diese Form der digital gestützten Kontrolle isolierte die Erzieherin systematisch von ihrer Umwelt, da sie keine Möglichkeit mehr hatte, unkontrolliert mit Freunden oder Familie zu kommunizieren, ohne den Zorn ihres Partners auf sich zu ziehen.

Eskalation der physischen Gewalt

Die Beziehung eskalierte im Verlauf des Jahres 2022 zunehmend in physische Gewaltanwendung, beginnend mit banalen Auslösern. Ein besonders eklatantes Beispiel war der Angriff nach der Bestellung von Döner; als die Lieferung von einem männlichen Lieferanten ausgehändigt wurde, schlug der Ex-Partner Cindy H. ins Gesicht. Diese Reaktion auf scheinbar harmlose Interaktionen mit anderen Männern verdeutlichte den extremen Kontrollbedarf und die pathologische Eifersucht des Täters, der jegliche Unabhängigkeit seiner Partnerin als Bedrohung wertete.

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Die Schläge wurden regelmäßig und schwerwiegend, was zu drei Nasenbeinbrüchen und vielfältigen anderen körperlichen Verletzungen führte. Im September 2022 erreichte die Gewalt einen neuen Tiefpunkt, als der Täter seine Partnerin grün und blau schlug, sie fast zu Tode würgte und ihr ein Messer an den Bauch hielt. Während dieser Taten zerstörte er auch die Wohnungseinrichtung, zertrümmerte zwei Sofas und schlug mit der Waffe um sich, was die Wohnsituation in Jena in ein Schlachtfeld verwandelte und eine extreme Lebensgefahr für die Erzieherin darstellte.

Polizeieinsatz und Selbstmordversuch

Die Situation gipfelte in einem massiven Polizeieinsatz, bei dem das SEK mit einer Hundertschaft anrückte und eine Blendgranate zündete, nachdem Cindy H. die Sicherheitskräfte alarmiert hatte. Ihr Ex-Partner war zuvor geflohen, woraufhin die Opferin sechsstündige Aussage bei der Polizei machte, um die andauernde Bedrohung durch den Täter zu dokumentieren. Trotz dieses drastischen Schritts und der daraus resultierenden sechsstündigen Befragung, blieb die psychologische Fessel noch nicht vollständig gelöst, da eine komplexe dynamische Abhängigkeit in toxischen Beziehungen oft dazu führt, dass Opfer trotz offensichtlicher Gefahr zurückfallen oder den Kontakt kurzfristig wieder zulassen.

Der psychische Druck erreichte im November 2023 einen kritischen Punkt, der fast tödlich endete. Am 30. November 2023 unternahm Cindy H. einen Suizidversuch, indem sie 82 Tabletten mit Alkohol einnahm. Erst als die Wirkung einsetzte und Panik auftrat, verständigte sie notdürftig den Notdienst, der ihr Leben durch eine rechtzeitige medizinische Intervention rettete. Dieser verzweifelte Schritt markiert den letzten Ausbruch aus einer ausweglos scheinenden Situation, in der sich die Erzieherin durch den ständigen Druck und die Isolation in ihrer Lebenskraft ernsthaft geschwächt sah.

Rechtliche Schritte und Konsequenzen

Erst am 14. Dezember 2023 schlug das Amtsgericht Jena mit einem Kontaktverbot gegen den Täter ein, das den rechtlichen Rahmen für die Trennung bilden sollte. Dieses Urteil folgte nach 18 Strafanzeigen, die Cindy H. während der Beziehung eingereicht hatte, um den Schutz vor weiteren Übergriffen zu erwirken. Die Vielzahl der Anzeigen unterstreicht die langwierige und intensive Justizierungsstrategie, die notwendig war, um die Beweislage für die schwere Körperverletzung und die Nötigung zu festigen, da der Täter seine Angriffe systematisch über Jahre vertuschte.

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Trotz des rechtlichen Schutzes hielt sich der Ex-Partner nicht an das Verbot und brach daraufhin in die Wohnung der Erzieherin ein. Diese Eskalation zwang Cindy H. zur Flucht, zunächst zu ihrer Tante und anschließend für drei Monate in ein Frauenhaus. Diese Maßnahme war notwendig, um sich endgültig von dem digitalen und physischen Zugriff des Täters zu befreien, der auch nach dem Gerichtsurteil seine Gewaltbereitschaft und seine Kontrolle nicht ablegte, sondern durch weitere Straftaten fortsetzte.