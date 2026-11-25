Initiativen-Gründerin Iris Brand berichtet von jahrelangem digitalen Stalking durch ihren Ex-Partner trotz Gerichtsverboten. Ihr Einsatz für den Schutz vor Cybermobbing.

Die Beziehung zwischen Iris Brand und ihrem ehemaligen Partner endete vor mehreren Jahren, doch der von ihm ausgeübte Terror hat damit keineswegs ein Ende gefunden. Die Gründerin der Initiative #dieNächste, die sich gegen Gewalt an Frauen wendet, erfährt weiterhin schwere psychische Belästigung durch digitale Medien. Obwohl er gerichtlich explizit untersagt wurde, Kontakt zu ihr aufzunehmen oder sich ihr zu nähern, findet der Täter immer neue Wege, in das Leben seiner Ex-Partnerin einzudringen.

Ausmaß der digitalen Belästigung und Methoden

In einem einzigen Chat-Ausschnitt, der nur wenige Monate umfasst, kommt das beschämende Schimpfwort Hure rund 200 Mal vor. Dies stellt lediglich einen winzigen Bruchteil der gesamten Vorkommnisse dar, die sich über viele Jahre erstrecken. Nach der Blockierung auf WhatsApp wechselte der Täter zu E-Mails, allein im laufenden Jahr schickte er ihr mehr als 400 Nachrichten. Seine Angriffe zielen nicht nur auf Iris Brand ab, sondern greifen auch ihr Umfeld an, indem er Personen, die sie kennt, anschreibt und Lügen über sie verbreitet.

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Psychologische Strategie zur Zermürbung

Die Taktik des Täters basiert auf der schnellen Durchführung von Handlungen im Gegensatz zur zeitintensiven Abwehr seitens der Opfer. Für ihn dauert der Versand einer schädigenden E-Mail nur wenige Sekunden und einen Mausklick. Für Iris Brand beginnt die Arbeit jedoch erst nach dem Empfang, da sie sich erklären und die falschen Behauptungen richtigstellen muss. Ein einziger Angriff kann sie wochenlang beschäftigen und führte bereits zu einem Compliance-Verfahren bei ihrer Arbeit, bei dem sie ernsthaft um ihren Arbeitsplatz fürchten musste.

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Persönliche Verfolgung durch Justizministerin

Iris Brand nutzt ihre Plattform, um über diese Form der digitalen Nötigung zu sprechen und mit der Justizministerin Stefanie Hubig sowie dem Bundeskanzler über den Schutz von Frauen zu diskutieren. Obwohl sie weiß, dass ihr ehemaliger Partner den Beitrag lesen wird und Racheakte planen könnte, ist ihre Angst real. Dennoch entscheidet sie, dass sie sich nicht weiter kleinmachen oder verschwinden lässt. Sie will ihrem Verfolger nicht den Gefallen tun, sich unsichtbar zu machen, und lehnt es ab, aufgrund der Bedrohung stumm zu sein.

Konsequenzen für das Berufsleben und die Gesellschaft

Die ständige Anspannung und die Angst vor dem nächsten digitalen Angriff kosten viel Kraft und führen zu erheblichen finanziellen Belastungen durch gerichtliche Auseinandersetzungen. Der Täter weiß um diese Kosten und teilt sogar feixend seine Freude über die Ausgaben für Anwälte seiner Ex-Partnerin. Iris Brand betont, dass sie ihren Beruf, in dem Sichtbarkeit dazugehört, nicht mehr ausüben könnte, wenn sie sich ihm unterwerfen müsste. Ihr Ziel bleibt es, Täter aufzuhalten und Frauen besser zu schützen, statt sich dem Druck zu beugen.