Hasskommentare, Überwachung, Erpressung: Der Ennepe-Ruhr-Kreis macht auf digitale Gewalt gegen Frauen aufmerksam.

"Wenn du dich trennst, veröffentliche ich dieses Video. ""Wo bist du gerade? ""Schick mir ein Foto, damit ich weiß, mit wem du unterwegs bist. " Es sind Drohungen und Forderungen wie diese, von denen Frauen Nadine Herweg immer wieder erzählen.

Die Sozialpädagogin arbeitet in der GESINEKampagne soll Frauen eine Stimme geben Genau darauf will eine gemeinsame Social-Media-Kampagne des Ennepe-Ruhr-Kreises aufmerksam machen. Der Runde Tisch gegen Gewalt an Frauen hat sie ins Leben gerufen. Acht Städte beteiligen sich an der Kampagne - unter dem MottoSie alle zeigen Gesicht für Frauen, die sich aus Angst nicht mehr zeigen.

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Denn Beleidigungen, Drohungen und gezielte Hetze im Internet führen oft dazu, dass Frauen ihre Beiträge löschen, ihre Profile deaktivieren und sich aus öffentlichen Debatten zurückziehen. Dieses Verdrängen von Frauen aus dem digitalen Raum bezeichnen die Initiatoren der Kampagne alsWie weit digitale Gewalt gehen kann, erlebt Nadine Herweg in ihrer täglichen Arbeit. Früher hat sie in einem Frauenhaus gearbeitet, heute berät sie Frauen in Schwelm.

"Häufig werden Frauen bedroht oder beleidigt übers Internet. Es werden auch Beiträge mit sexualisiertem Inhalt im Namen der Frau veröffentlicht oder der Partner droht, intime Aufnahmen zu veröffentlichen, um zum Beispiel eine Trennung zu verhindern.

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"-Tracker erleichtern die Überwachung. Für die betroffenen Frauen bedeutet das ein Leben in ständiger Unsicherheit. Was weiß der Täter? Welche Nachrichten kann er mitlesen?

Weiß er, wo ich gerade bin?

"Häufig erzählen Frauen, zu Hause werde ich beleidigt und runtergemacht und wenn ich unterwegs bin, muss ich meinen Standort senden. Und wenn ich das nicht tue, dann gibt es Stress und vielleicht auch körperliche Gewalt"Hinzu kommt die Angst vor der Öffentlichkeit. Denn anders als bei einer Beleidigung innerhalb der eigenen vier Wände können im Internet zahlreiche Menschen mitlesen, kommentieren und Inhalte weiterverbreiten. Betroffene schämen sich und fürchten, dass ihnen niemand glaubt.

Doch digitale Gewalt reicht weit über Partnerschaften hinaus. Sie trifft auch Frauen, die sich öffentlich zu Wort melden - mit möglichen Folgen für die Demokratie, sagt Katrin Brüninghold. Sie engagiert sich beim Runden Tisch"Ich weiß von Politikerinnen, die sagen, dass, wenn ich gewusst hätte, was durch die Ausübung meines öffentlichen Amtes an Anfeindungen über Social Media auf mich zukommt, dann hätte ich mich nicht zur Wahl aufgestellt.

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"Wenn Frauen sich aus Angst nicht mehr politisch engagieren oder öffentlich ihre Meinung äußern, fehlen ihre Stimmen dort, wo gesellschaftliche Entscheidungen getroffen werden, sagt Brüninghold. Wer selbst von digitaler Gewalt betroffen ist, sollte sich Hilfe holen, rät Herweg. Und ganz wichtig: Beleidigende oder bedrohliche Nachrichten nicht sofort löschen, sondern als Beweise sichern und die Übergriffe melden. Feuerwehr Herdecke wird immer wieder zugeparkt