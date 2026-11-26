Ab Mitte Dezember reicht das Smartphone in Deutschland oft aus. Zum Start gilt aber eine wichtige Übergangsregel.

26. November 2026 - 16:52 Der digitale Führerschein soll bis Mitte Dezember in Deutschland verfügbar sein. Er lässt sich dann in der i-Kfz-App auf dem Smartphone hinterlegen.

Autofahrer können ihren Führerschein bald auf dem Smartphone speichern. Die Einführung verzögert sich leicht – und eine Einschränkung bleibt. Den Führerschein einfach auf dem Smartphone vorzeigen – das soll in Deutschland schon bald möglich sein. Bis Mitte Dezember 2026 will das Bundesverkehrsministerium den digitalen Führerschein freischalten.

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Autofahrer können ihren Kartenführerschein dann zu Hause lassen. Allerdings gibt es zum Start noch eine wichtige Einschränkung. Ursprünglich sollte der digitale Führerschein bereits Ende November verfügbar sein. Nun verschiebt sich die Einführung um einige Wochen, wie eine Sprecherin des Bundesverkehrsministeriums der Deutschen Presse-Agentur bestätigte.