Digitales Spielen als Brücke zwischen den Generationen: Erkenntnisse zum Weltspieltag

Eine aktuelle Forsa-Umfrage des Deutschen Kinderhilfswerkes beleuchtet die Rolle digitaler Spiele im Leben von Kindern und Jugendlichen sowie die bestehenden Kommunikationslücken zu Erwachsenen.

Anlässlich des bevorstehenden Weltspieltag s hat das Deutsche Kinderhilfswerk eine umfassende und repräsentative Umfrage durch Forsa durchgeführt, die ein detailliertes Bild über das Spielverhalten von Kindern und Jugendlichen in Deutschland zeichnet.

Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung ist die wahrgenommene Diskrepanz in der Kommunikation zwischen den jungen Spielenden und den Erwachsenen in ihrem Umfeld. Während etwa zwei Drittel der Befragten angeben, dass ihre Eltern oder andere Bezugspersonen grundsätzlich gut über die Inhalte der gespielten Titel informiert sind und sogar verstehen, warum diese Spiele Freude bereiten, empfindet nur knapp die Hälfte der Jugendlichen das Interesse der Erwachsenen als angemessen.

Diese Lücke in der emotionalen und aktiven Auseinandersetzung führt dazu, dass weniger als die Hälfte der Kinder regelmäßig über ihre digitalen Erlebnisse spricht. Besonders besorgniserregend ist, dass ein Drittel der Jugendlichen das Gefühl hat, Erwachsene hegten Vorurteile gegenüber dem Gaming, was eine vertrauensvolle Kommunikation erschweren kann. Die Motivation hinter dem digitalen Spielen ist vielfältig und geht weit über reine Zeitvertreibung hinaus. Für viele junge Menschen bietet die virtuelle Welt einen Raum für Kreativität und Selbstwirksamkeit.

Über die Hälfte der Befragten schätzt besonders die Möglichkeit, eigene Ideen in die Tat umzusetzen, indem sie komplexe Welten, Häuser oder individuelle Figuren erschaffen. Zudem bietet das Eintauchen in fremde Welten und das Entdecken neuer Horizonte eine Form der mentalen Erholung und Inspiration. Holger Hofmann, der Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes, betont in diesem Zusammenhang, dass kindgerechte digitale Spiele einen wesentlichen Beitrag zur Identitätsentwicklung leisten können.

Durch die richtige medienpädagogische Begleitung lassen sich wichtige Kompetenzen wie logisches Denken, Problemlösungsstrategien sowie Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke fördern. Insbesondere seit der Corona-Pandemie haben digitale Räume eine noch zentralere Rolle für den sozialen Austausch und das Gefühl der Gemeinschaft eingenommen. Dennoch plädieren die Experten dafür, diese digitalen Erfahrungen auch in realen, analogen Räumen aufzugreifen, um eine ganzheitliche Entwicklung zu gewährleisten und auch jene Kinder zu erreichen, die sich weniger für klassische Angebote interessieren.

Der Weltspieltag, der unter dem Motto Spielen verbindet - auch digital! steht, möchte genau hier ansetzen und die Bedeutung des Gamings als integralen Bestandteil der modernen Lebenswelt junger Menschen hervorheben. Mit der Schirmherrschaft von Bundesministerin Dorothee Bär und dem Botschafter Ralph Caspers wird die 19. Ausgabe dieses Ereignisses deutschlandweit gefeiert. Ziel ist es, das gegenseitige Verständnis zu fördern und Vorurteile abzubauen, damit Kinder und Jugendliche sich auch bei negativen Erfahrungen im Netz vertrauensvoll an ihre Eltern wenden können.

Die statistischen Daten der Umfrage unterstreichen die Relevanz dieses Themas: Eine überwältigende Mehrheit der 10- bis 17-Jährigen nutzt digitale Spiele regelmäßig, wobei 58 Prozent fast täglich spielen. Interessanterweise überwiegt der soziale Aspekt des Spielens; etwa 42 Prozent der gelegentlichen und 48 Prozent der täglichen Spieler bevorzugen das gemeinsame Spiel im Team. Nur ein kleiner Teil der Befragten nutzt das Medium primär für den Wettbewerb gegen andere, während etwa 38 Prozent die Ruhe des Einzelspiels schätzen.

Insgesamt zeigt sich, dass digitales Spielen ein komplexes soziales Werkzeug ist, das bei angemessener Begleitung enorme Bildungspotenziale bietet





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