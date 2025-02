DIHK Warnt vor dritter Rezession in Folge

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) rechnet für 2023 mit einer Schrumpfung des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent und sieht die deutsche Wirtschaft auf das dritte Rezessionjahr in Folge zu. Firmen sehen in der Wirtschaftspolitik das größte Risiko für ihr Geschäft und fordern von der Politik schnellere Reformen und Wachstumsimpulse.

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer ( DIHK ) erwartet für das laufende Jahr eine deutlich schlechtere wirtschaftliche Entwicklung als das Bundeswirtschaftsministerium unter Minister Robert Habeck (Grüne). Für das Gesamtjahr rechnet die DIHK mit einem Schrumpf des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,5 Prozent. Nach 2023 und 2024 würde Deutschland damit auf das dritte Rezession jahr in Folge zusteuern.

„Das ist die längste Schwächephase in der deutschen Nachkriegsgeschichte“, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführerin Helena Melnikov. „Das ist eine Zäsur und unterstreicht den aktuellen Handlungsbedarf.“ Firmen sehen in der Wirtschaftspolitik das größte Risiko für ihr Geschäft. Wirtschaftsminister Habeck hatte bei der Vorlage des Jahreswirtschaftsberichts vor zwei Wochen seine eigene Prognose für das laufende Jahr zwar ebenfalls nach unten korrigiert, geht aber immer noch von einem Wachstum in Höhe von 0,3 Prozent aus. Zuvor hatte sich auch der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) pessimistischer als Habeck gezeigt: Dortige volkswirtschaftliche Berechnungen prognostizieren für 2025 ein Minus von 0,1 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung.Die neue DIHK-Berechnung basiert vor allem auf den Ergebnissen der aktuellen Konjunkturumfrage, die die Kammer am Donnerstag vorstellte. Insgesamt flossen 23.000 Antworten in die Erhebung ein. Befragt wurden die Firmen zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar. Die Ergebnisse lassen selbst erfahrene Kammer-Funktionäre aufhorchen. 60 Prozent der Unternehmen sehen demnach in den aktuellen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen das größte Geschäftsrisiko. Ein Negativ-Rekord, so die Kammer. Nach der Wahl seien nur klare Wachstumsimpulse nötig, mahnte DIHK-Chefin Melnikov.Auch die üblichen Indikatoren, die nach einer Durststrecke möglicherweise auf einen Aufschwung hindeuten könnten, sieht die Kammer derzeit nicht. Nur 22 Prozent der Firmen planen Investitionen, 44 Prozent gaben an, sie zurückzufahren. Die Katerstimmung in der deutschen Wirtschaft geht sogar so weit, dass wer doch noch Geld in die Hand nimmt, eher in Rationalisierung und Effizienz investiert, als in Wachstum. Melnikov selbst nimmt sogar das Wort „Deindustrialisierung“ in den Mund.Kaum optimistischer ist die Erwartung der Unternehmen mit Blick auf den Export: 28 Prozent der deutschen Firmen rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit sinkenden Ausfuhren, nur 20 Prozent mit steigenden Verkäufen in andere Länder. Auch Geschäftslage und -erwartungen hätten sich im Vergleich zur vorherigen Befragung aus dem Herbst kaum verändert, sie bleiben trüb. Das hat auch Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt: Fast jedes vierte Unternehmen (22 Prozent) rechnet mit weniger eigenen Mitarbeitern. Nur zwölf Prozent planen einen Beschäftigungszuwachs. Im Januar blieb die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland noch unter der Drei-Millionen-Marke. Experten halten es für möglich, dass sich das bereits im laufenden Februar ändert.DIHK-Hauptgeschäftsführerin Melnikov sieht Reformdruck: „So wie bisher kann es nicht weitergehen“, sagte sie. Die Politik müssen den Unternehmen endlich das Signal geben, dass Sorgen ernst genommen und drängende Problem angepackt würden, forderte sie. Die DIHK legte dafür „5-Power-Punkte“ für Wachstum vor. Darin gefordert unter anderem: schnellere Genehmigungsverfahren, günstigere Energiepreise, weniger Bürokratie, mehr Arbeitsanreize und steuerliche Entlastungen





