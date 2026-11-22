Dijana Cvijetic bestätigt den Flirt mit Gigi Birofio. Doch eine feste Beziehung kam für sie von Anfang an nicht infrage.

tatsächlich etwas gelaufen ist. Im Interview mit Promiflash bei "The Hype Fight Night" sprach sie offen über die Flirtgerüchte, die sich damals um sie und den Realitystar gerankt hatten.

Dijana hat eine deutliche Antwort auf die Frage, ob zwischen ihr und Gigi wirklich etwas lief.

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"Doch, das haben wir aber auch bestätigt. Aber das war für mich von Anfang an klar: für mich was Ernsthaftes nie im Leben, das geht nicht" , sagte sie. Böses Blut gibt es zwischen ihr und Gigi trotzdem nicht. Dijana würde Gigi "als Mensch lieben", aber eben nicht als Partner.

Trotz ihrer klaren Haltung zum Thema Beziehung zählte Dijana im Gespräch einige Eigenschaften auf, die sie an Gigi attraktiv und liebenswert findet. Wie sie preisgibt, verhalte Gigi sich vor der Kamera ganz anders als abseits davon.

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"Er kann wirklich sehr, sehr, sehr süß sein. Und vor allem, wenn man halt auch alleine oder privat mit ihm ist, ist er schon ein bisschen ... also bisschen, er ist ein ganz anderer Mensch so. Ich mag auch das Verpeilte an ihm, und er ist halt einfach süß" , verriet sie. Deutlich kritischer sieht Dijana dagegen Gigis Auftritte in Realityshows.

Sein Verhalten vor der Kamera kann sie nicht verstehen.

"Ganz schlimm, also fremdschämen. Ich habe gestern auch bei 'Germany Shore' gesagt: Der Schlimmste war zu 1.000% der Gigi", gab sie offen zu. Angeheizt worden waren die Spekulationen um Dijana und Gigi zuvor durch gemeinsame Auftritte und vertraute Inhalte in den sozialen Medien. Vor einigen Wochen tauchten Clips aufDiese innigen Momente heizten die Spekulationen darüber an, ob zwischen den beiden mehr als nur Freundschaft besteht.

Nun räumt Dijana mit diesen Gerüchten auf – was Gigi dazu sagt, bleibt bisher offen. Ein Flirt, aber keine Beziehung: Wie findet ihr Dijanas klare Haltung zu Gigi?