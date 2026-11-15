Dinkelacker und Stuttgarter Hofbräu gründen Gemeinschaftsunternehmen

Stuttgarter Hofbräu und Dinkelacker bündeln Kräfte. Der Braustandort Böblinger Straße wird bis Ende 2028 aufgegeben. Produktionsumzug zur Tübinger Straße geplant.

Die traditionsreiche Stuttgarter Braulandschaft erlebt eine historische Umstrukturierung, als die Familienbrauerei Dinkelacker und die Radeberger Gruppe ihre Aktivitäten bündeln. Beide Parteien gründen gemeinsam das neue Unternehmen Stuttgarter Brauereien GmbH & Co. KG, in dem sie jeweils fünfzig Prozent der Anteile halten. Der entscheidende Schritt dabei ist, dass die Stuttgarter Hofbräu in dieses neu geschaffene Gemeinschaftsunternehmen eingebracht wird. Diese strategische Allianz markiert den tiefsten Einschnitt in der jahrzehntelangen Geschichte des Stuttgarter Standorts und setzt eine massive Umwälzung in der lokalen Braukultur in Gang.

Aufgabe des Standorts Böblinger Straße

Die einschneidendste Maßnahme aus diesem Zusammenschluss ist der vollständige Verzicht auf den traditionsreichen Braustandort an der Böblinger Straße in Stuttgart. Dieser Ort war seit mehr als einhundert Jahren das Herzstück der Produktion von Stuttgarter Hofbräu. Zunächst sollen beide bestehenden Brauereistandorte weiterbetrieben werden, um eine reibungslose Übergangsphase zu gewährleisten. Im weiteren Verlauf wird die Produktion der Hofbräu-Marken schrittweise von der Böblinger Straße zur Dinkelacker-Brauerei an der Tübinger Straße verlagert. Der gesamte Umzug und die Konsolidierung der Produktionsprozesse sollen bis Ende 2028 abgeschlossen sein.

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Erhalt der Marken und kulturelle Werte

Trotz der räumlichen Verlagerung und der organisatorischen Neuausrichtung verschwindet die Marke Stuttgarter Hofbräu nicht vom Markt. Auch die bisherigen Marken sollen weiterhin erhalten bleiben und dem Verbraucher vertraut sein. Christian Dinkelacker, geschäftsführender Gesellschafter der Dinkelacker-Schwaben Bräu, betont in einer offiziellen Mitteilung, dass die Stuttgarter Bierkultur zu wertvoll sei, um tatenlos dem dynamisch fortschreitenden Strukturwandel der Branche zu überlassen. Der Zusammenschluss ist ein direktes Antwort auf diese Herausforderungen und soll die Wettbewerbsfähigkeit der lokalen Marken langfristig sichern.

Regulatorische Hürden und Genehmigungen

Die geplante Fusion und die Gründung des Gemeinschaftsunternehmens müssen noch die offizielle Genehmigung des Kartellamtes erhalten, bevor die Maßnahmen final umgesetzt werden können. Dieser regulatorische Schritt ist ein standardmäßiger Bestandteil solcher großer Marktveränderungen, stellt jedoch eine klare Hürde dar, die bis zur Vollendung des Prozesses zu bewältigen ist. Bis zur erteilung der Genehmigung laufen die operativen Planungen weiter, wobei der Fokus auf der technischen Umsetzung der Produktionsverlagerung und der personellen Integration liegt.

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Personelle Auswirkungen und Beschäftigungssicherheit

Was die Arbeitsplätze betrifft, so beschäftigt die Dinkelacker-Brauerei knapp zweihundert Menschen, während bei der Stuttgarter Hofbräu etwas mehr als einhundert Personen tätig sind. Ein Sprecher von Dinkelacker bestätigte, dass betriebsbedingte Kündigungen derzeit nicht geplant sind. Ein großer Teil der heutigen Beschäftigten soll künftig auch für die neue Gesellschaft Stuttgarter Brauereien arbeiten können. Dies stellt eine wichtige beruhigende Nachricht für die Belegschaften in beiden Häusern dar und zeigt den Willen, die lokale Wertschöpfung zu erhalten.

Situation der deutschen Bierbranche

Die Notwendigkeit solcher Zusammenschlüsse ist in der Branche unübersehbar, da der Bierabsatz in Deutschland 2025 auf rund sieben Komma acht Milliarden Liter sank. Das waren sechs Prozent weniger als im Vorjahr und stellen den niedrigsten Wert seit Beginn der Statistik im Jahr neunzehnhundertdreiundneßig dar. Hunderte Jobs sind bereits weggefallen, und dazu sind viele kleine Betriebe betroffen. So musste etwa die Traditionsbrauerei Rupp, gegründet im Jahr achtzehnhundertelf, mit dem angeschlossenen Restaurant Felsenkeller in Lauenau in Niedersachsen ebenfalls drastische Maßnahmen ergreifen. Dieser massive Rückgang zwingt die verbleibenden Anbieter zu strategischen Neukonzepten.