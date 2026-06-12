Dino Toppmöller gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Trainerposten beim RC Lens. Der 45-jährige Saarländer hat bereits Erfahrung mit französischsprachigen Spielern und spricht fließend Französisch.

Dino Toppmöller könnte bald Trainer beim RC Lens werden. Der 45-jährige Saarländer gilt als aussichtsreicher Kandidat für den Trainerposten , da er bereits Erfahrung mit französischsprachigen Spielern hat und fließend Französisch spricht.

Der Wechsel nach Lens wäre für Toppmöller ein Top-Job, da die Nordfranzosen in der neuen Spielzeit in der Champions League spielen werden. Toppmöller war vor einem Jahr auch Trainer bei Eintracht Frankfurt und führte den Verein in die Champions League. Derzeit steht er im Fokus der Medien, da er als Kandidat für die Trainerposten beim RC Lens und bei Crystal Palace gilt.

Der Wechsel nach Frankreich wäre für Toppmöller ein Neustart, da er bereits Erfahrung mit französischsprachigen Spielern hat und fließend Französisch spricht. Wenn der Wechsel zustande kommt, würde Toppmöller erstmals in Frankreich arbeiten und direkt wieder auf der großen Bühne der Champions League stehen





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