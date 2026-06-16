Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Vizemeister. Der Trainer war in der vergangenen Saison bei den Hessen in der Verantwortung, nachdem er die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga geführt hatte.

Der 45-Jährige Dino Toppmöller übernimmt bei RC Lens. Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Vizemeister. Der Trainer war in der vergangenen Saison bei den Hessen in der Verantwortung, nachdem er die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga geführt hatte.

Nach einem holprigen Verlauf der Saison 2025/26 wurde Toppmöller zu Beginn der Rückrunde entlassen. Mit Lens startet der Coach nun erneut in der Königsklasse, der Klub war in der vergangenen Saison mit sechs Punkten Rückstand auf Meister. Toppmöller hatte in französischen Medien schon seit längerem als Favorit auf die Nachfolge von Pierre Sage gegolten.

Der Trainer war in der Vergangenheit bei F91 Düdelingen und FC RM Hamm Benfica in Luxemburg tätig, zudem war er Coach bei Royal Excelsior Virton in Belgien. Der 45-Jährige unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei dem französischen Vizemeister. Toppmöller übernimmt also direkt bei einem Top-Klub. Der Trainer war in der vergangenen Saison bei den Hessen in der Verantwortung, nachdem er die SGE auf den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga geführt hatte.

Der Trainer war in der Vergangenheit bei F91 Düdelingen und FC RM Hamm Benfica in Luxemburg tätig, zudem war er Coach bei Royal Excelsior Virton in Belgien





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dino Toppmöller RC Lens Eintracht Frankfurt Fußball-Bundesliga Trainer

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

RC Lens trennt sich von Trainer Pierre Sage - Dino Toppmöller als potenzieller NachfolgerDer französische Vize-Meister RC Lens hat sich von Trainer Pierre Sage getrennt, um den Weg für die mögliche Verpflichtung von Dino Toppmöller frei zu machen. Sage hatte um die Vertragsauflösung gebeten, um zu Crystal Palace zu wechseln. Der 45-jährige Toppmöller, ehemaliger Coach von Eintracht Frankfurt, soll einen Zweijahresvertrag erhalten. Seine Spielphilosophie und französischen Sprachkenntnisse sprechen für ihn, obwohl er noch einen Vertrag bis 2028 bei der Eintracht hat.

Read more »

Ex-Eintracht-Coach Toppmöller wird Trainer in LensFrankfurt/Main - Der frühere Eintracht-Coach Dino Toppmöller wird neuer Trainer des französischen Vizemeisters RC Lens. Toppmöller erhält einen Vertrag

Read more »

Dino Toppmöller wird neuer Trainer bei RC Lens: Champions-League-Projekt überzeugt Ex-Eintracht-CoachDer ehemalige Frankfurter Bundesligatrainer Dino Toppmöller übernimmt den französischen Vizemeister RC Lens mit Vertrag bis 2028. Nach Absagen an Nizza und Interessen aus der Premier League sowie Saudi-Arabien entschied er sich für das Champions-League-Projekt des nordfranzösischen Klubs.

Read more »

Vertrag bis 2028: Dino Toppmöller unterschreibt beim RC LensDer frühere Eintracht-Coach Dino Toppmöller wird neuer Trainer des französischen Vizemeisters RC Lens.

Read more »