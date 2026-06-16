Dino Toppmöller wird neuer Trainer bei RC Lens: Champions-League-Projekt überzeugt Ex-Eintracht-Coach

Der ehemalige Frankfurter Bundesligatrainer Dino Toppmöller übernimmt den französischen Vizemeister RC Lens mit Vertrag bis 2028. Nach Absagen an Nizza und Interessen aus der Premier League sowie Saudi-Arabien entschied er sich für das Champions-League-Projekt des nordfranzösischen Klubs.

Jetzt ist es offiziell! Der ehemalige Trainer von Eintracht Frankfurt , Dino Toppmöller (45), hat eine neue Stelle gefunden. Der frühere Coach übernimmt den französischen Vizemeister RC Lens und hat dort einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Für den Saarländer ist es ein echter Top-Job. Lens wurde in der vergangenen Saison Zweiter hinter Serienmeister Paris Saint-Germain und wird in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Toppmöller war auf dem Trainermarkt sehr gefragt. Nach BILD-Informationen sagte er dem französischen Erstligisten OGC Nizza ab.

Auch ein Klub aus der Premier League sowie Vereine aus Saudi-Arabien bemühten sich um den ehemaligen Frankfurter Trainer. Am Ende entschied sich Toppmöller jedoch für das Champions-League-Projekt in Lens. Dino Toppmöller war zuvor bei Eintracht Frankfurt tätig. Dort wurde er nach einer schwachen Hinrunde entlassen, obwohl er zuvor das Team in seiner ersten kompletten Saison in die Champions League geführt hatte.

Trotz seiner Freistellung blieb Toppmöller ein gefragter Mann. Nach BILD-Informationen gab es auch Anfragen aus der Bundesliga. Sowohl der 1. FC Köln als auch der VfL Wolfsburg beschäftigten sich mit dem 45-Jährigen.

Den Zuschlag erhielt aber Lens. Die Franzosen wollten Toppmöller unbedingt. Im Norden Frankreichs übernimmt er nun den Posten von Pierre Sage (47). Der Franzose hatte um die Auflösung seines Vertrags gebeten, um als Nachfolger von Oliver Glasner (51) zu Crystal Palace nach England zu wechseln.

Dies ist für Toppmöller nicht die erste Station im Ausland. Bereits zuvor arbeitete er als Trainer in Luxemburg und Belgien. Dazu spricht er fließend Französisch - ein weiterer Pluspunkt bei seinem neuen Klub. Lens-Sportdirektor Jean-Louis Leca (40) schwärmte bei der Vorstellung: Dino hat genau das Profil, das wir gesucht haben.

Er ist ein Trainer, der 45 Europapokalspiele geleitet hat, die Champions League kennt, mehrere Sprachen einschließlich Französisch spricht und den Ruf genießt, junge Spieler besser zu machen. Nach nur fünf Monaten ohne Job ist Toppmöller damit zurück auf der Trainerbank - und landet direkt bei einem Champions-League-Klub. Viel besser kann ein Trainer-Comeback kaum laufen





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