Dinslaken: Frau fährt in Gruppe von Kindern und verletzt drei schwer

Eine Frau aus Dinslaken ist in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat drei Kinder schwer verletzt. Eines der Kinder erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Staatsanwaltschaft Duisburg gab die Information bekannt.

Eine Frau aus Dinslaken ist am Mittwochmorgen in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat drei Kinder schwer verletzt. Eines der Kinder erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg gab die Information bekannt. Die Frau war gegen 7:45 Uhr auf der Hagenstraße in der Ruhrgebietsstadt in NRW unterwegs. Sie fuhr plötzlich nach links von der Straße ab und kollidierte mit drei entgegenkommenden Fahrradfahrenden Kindern. Anschließend kollidierte sie mit drei geparkten Pkw.

Die zwölfjährigen Kinder aus Duisburg wurden verletzt. Zwei von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Eines von ihnen starb wenig später im Krankenhaus. Das dritte Kind wurde leicht verletzt.

Auch die Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und verblieb stationär im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt noch in der Sache. Die Ursache für den Unfall ist noch nicht geklärt





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