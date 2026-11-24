Diogo Leite und Danilho Doekhi bilden erstmals das Lazio-Duo. Trotz 3:0 gegen Lecce bleibt die Stammelf unklar. Gladbach plant Abwerbungen für Doekhi.

Das defensive Duell zwischen Diogo Leite und Danilho Doekhi hat einen neuen, bedeutenden Höhepunkt erreicht. Die beiden Innenverteidiger standen am letzten Wochenende erstmals für neunzig Minuten gemeinsam auf dem Platz. Dies geschah im Trikot des italienischen Serienmeisters Lazio Rom, der mit einem klaren 3:0-Sieg gegen den FC Lecce die Tabellenführung in der Serie A verteidigte. Die Partie markierte einen symbolischen Meilenstein in der Kooperation des niederländisch-portugiesischen Paares.

Erste Ninety Minutes im Lazio-Trikot

Danilho Doekhi teilte ein Foto der beiden Spieler auf der sozialen Plattform Instagram. Auf dem Bild sind der 28-Jährige und sein 27-jähriger Kollege Diogo Leite zu sehen. Bis zu ihrem Wechsel nach Rom bildeten sie das vertraute Duo in der Innenverteidigung des deutschen Vereins Union Berlin. Die gemeinsame Stabilität auf der Abwehrposition war lange Zeit ein Kennzeichen der Berliner Mannschaft.

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Doekhi betitelte das Bild mit den Worten "Focus and determination". Diese Botschaft unterstreicht den Willen zur Kompaktheit, den das Paar nun in Rom unter Beweis stellen muss. Auch wenn sie nun seit Längerem zusammen sind, war die durchgehende Spieldauer von 90 Minuten ein Novum. Trainer Marco Baroni nutzt die beiden noch nicht als feste Standardkombination.

Stabile Abwehr bei Lazio und erste Tore

Ob die Kombination aus Leite und Doekhi auf Dauer Bestand hat, bleibt derzeit ungewiss. Die taktischen Pläne der Italienier könnten sich ändern, sobald andere Spieler fit sind oder die Formkurven anderer Abwehrspieler steigen. Dennoch zeigt die Defensive von Lazio in dieser Konfiguration Potenzial. In der aktuellen Saison kassierte das Team aus Rom insgesamt 26 Tore.

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Doekhi hat seine Bedeutung für das Team bereits untermauert. Bereits am dritten Spieltag erzielte er gegen den Udinese Calcio sein erstes Pflichtspieltor für Lazio. Zudem brachte er in der vorangegangenen Saison insgesamt sieben Tore für Union Berlin auf die Tafel. Seine körperliche Stärke im Luftduell macht ihn zu einer Gefahr in der Offensive und zu einer stabilisierenden Kraft in der Defensive.

Transfergerüchte und Interesse an Borussia Mönchengladbach

Die Zukunft des 28-Jährigen in Rom ist nicht eindeutig definiert. Gerüchten zufolge soll der FC Borussia Mönchengladbach großes Interesse an einer Verpflichtung von Danilho Doekhi haben. Die Fohlen aus Mönchengladbach stehen derzeit auf dem letzten Platz der Liga. Sie sind das einzige Team in der Bundesliga, das schlechter als Union Berlin dasteht.

Ähnlich wie Lazio kassierte auch Borussia Mönchengladbach in der aktuellen Runde 26 Gegentreffer. Eine Rückkehr des Niederländers in die Bundesliga wäre für die "Eisernen" ein wichtiger Schritt zur Stabilisierung. Die Berliner stehen momentan auf dem 17. Platz und liegen damit im direkten Abstiegskampf. Ein erfahrener Verteidiger wie Doekhi könnte hier eine offensive Kante in die Abwehr bringen.

Vertragslaufzeit und offene Fragen zur Zukunft

Danilho Doekhis Vertrag bei Lazio Rom läuft offiziell bis zum Jahr 2029. Eine Rückkehr in die Bundesliga ist vertraglich möglich, hängt aber von den Verhandlungen zwischen den Vereinen ab. In Köpenick wünschen sich viele Fans eine Rückholung des Spielers. Die defensive Schwäche der letzten Spiele hat die Diskussion über eine Verstärkung im Kader befeuert.

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Die aktuelle Verletzungsmisere von Doekhi könnte den Wechsel jedoch erschweren. Im September brach er sich im Training den Mittelhandknochen. Durch diese Verletzung fiel er das Spiel gegen AC Mailand aus. In sechs der letzten acht Spiele wurde er nicht in den Kader berufen. Manager Horst Heldt steht vor der Entscheidung, ob er aktiv wird und eine Rückhol-Aktion startet, um die Abwehr für die entscheidenden Monate zu stärken.