Diomande über DFB-Elf: Sie geben nie auf

Elfenbeinküste-Star Diomande spricht vor dem WM-Duell mit Deutschland über seine Eindrücke, die Stärken der DFB-Elf und die Erwartungen an das Turnier.

Im zweiten WM-Vorrundenspiel trifft die Elfenbeinküste auf Deutschland . Im Gespräch mit BILD spricht Flügelspieler Diomande über die DFB-Elf und das Turnier. Er betont, dass sein Jahr in der Bundesliga ihm besondere Einblicke in den deutschen Fußball gegeben hat: Ja, auf jeden Fall.

Man sieht schnell, dass hier alles sehr strukturiert ist. Disziplin ist sehr wichtig, Pünktlichkeit, Intensität im Training. Das ist ein großer Unterschied zu vorher. Ich habe dadurch viel gelernt, auch außerhalb des Platzes.

Mit starken 23 Scorerpunkten in 36 Pflichtspielen hat Diomande RB Leipzig zurück in die Champions League geschossen. Auch international zeigte er bereits seine Klasse: Beim 1:0-Auftaktsieg der Elfenbeinküste gegen Ecuador wurde er ohne eigenen Treffer zum Man of the Match gewählt. Was macht Deutschland aus seiner Sicht gefährlich? Diomande erklärt: Deutschland ist eine sehr starke Mannschaft, sie geben nie auf und kämpfen bis zum Ende.

Dazu kommt die individuelle Qualität. Das macht sie sehr stark. Diomande kann auf beiden Flügeln spielen. Im WM-Auftakt war er über rechts unterwegs, zuvor bei der Generalprobe gegen Frankreich (2:1-Sieg) über links.

In der DFB-Elf gibt es mit Florian Wirtz ein Pendant auf der linken Seite. Über Wirtz sagt Diomande: Er ist ein sehr kreativer Spieler, der im letzten Drittel Lösungen findet, auch in engen Räumen. Solche Spieler können ein Spiel mit einer Aktion verändern. Die WM im nordamerikanischen Sommer in Kanada und Mexiko wird heiß und lang.

Sind das Vorteile für afrikanische Teams? Diomande wiegelt ab: Wir denken nicht an Vorteil oder Druck. Wir wollen einfach unsere Spiele spielen, Schritt für Schritt. Afrikanische Teams haben viel Qualität, aber bei einem Turnier kommt es auf Details an.

Für die Elfenbeinküste wäre ein weiterer Erfolg etwas sehr Großes. Für das Land, für die Fans, für alle Menschen. Aber wir müssen ruhig bleiben und uns auf jedes Spiel einzeln konzentrieren. Das gilt besonders für das bevorstehende Duell mit der DFB-Elf am Samstag.

Für die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann wird es die erste richtige Bewährungsprobe auf dem Weg zum WM-Titel. Die deutsche Nationalmannschaft hat in den letzten Jahren Höhen und Tiefen erlebt, doch unter Nagelsmann scheint wieder eine positive Entwicklung erkennbar. Die Partie verspricht Spannung auf höchstem Niveau. Diomande und seine Teamkollegen sind bereit, alles zu geben.

Die Atmosphäre im Stadion wird elektrisierend sein, wenn zwei fußballerische Kulturen aufeinandertreffen. Es wird interessant zu sehen, ob die Struktur und Disziplin der Deutschen oder die Kreativität und Leidenschaft der Ivorer den Ausschlag geben wird. Die Fans beider Lager fiebern dem Anpfiff entgegen. Diomandes Einschätzung zeigt, dass er den Gegner respektiert, aber keine Angst hat.

Mit seiner Erfahrung aus der Bundesliga kann er vielleicht entscheidende Impulse setzen. Die Weltmeisterschaft in Nordamerika wird für viele Überraschungen gut sein, und die Elfenbeinküste hat das Potenzial, weit zu kommen. Der Schlüssel liegt in der Konzentration auf jedes einzelne Spiel. Am Samstag geht es los gegen Deutschland, und die Fußballwelt schaut zu





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