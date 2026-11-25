Dinamo Zagrebs Starstürmer Dion Beljo steht im Mittelpunkt des Interesses von Brighton, Chelsea und Manchester United. Bayer Leverkusen muss ihn in der Europa League stoppen, um die Tabellenführung zu sichern.

Dion Beljo, der 24-jährige Mittelstürmer von Dinamo Zagreb, hat das Interesse an elf Klubs der englischen Premier League geweckt. Diese Nicht-Engländer aus Kroatien gelten bei den Top-Teams als heißer Kandidat für eine Verpflichtung. Zu den Interessenten gehören unter anderem der Tabellenzweite Brighton, der FC Chelsea mit Trainer Xabi Alonso und Manchester United. Die Scouts der englischen Großklubs werden den Ballon-d'Or-Konkurrenten in spe am Donnerstag bei der Partie gegen Bayer Leverkusen genau beobachten.

Torjäger-Statistiken übertrafen Harry Kane

Bayer Leverkusen führt auf seiner offiziellen Website eine ehrfürchtige Ankündigung für den kroatischen Nationalspieler auf. Der Verein bezeichnet ihn als herausragenden Akteur und treffsichersten Spieler der vergangenen zwei Jahre in diesem europäischen Wettbewerb. In der laufenden Saison absolvierte Beljo drei Einsätze in der Europa League und markierte dabei vier Treffer. In der kroatischen Liga zeigte er mit 13 Toren in zwölf Spielen und sechs weiteren Vorlagen eine beeindruckende Bilanz. Im Kalenderjahr 2026 erreichte er für Dinamo Zagreb die spektakuläre Quote von 46 Toren und 16 Vorlagen in 45 Spielen. Nur Harry Kane, der Engländer und Gewinner des Goldenen Balles, weist ähnliche Werte auf. Der 33-Jährige erzielte in diesem Jahr 41 Tore für den FC Bayern München, leidet jedoch aktuell an einem Syndesmose-Riss.

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Zukunftspläne und Marktwert des Sturms

Dion Beljo befindet sich in der Form seines Lebens. Ein Sieg und Tore in der Begegnung gegen Bayer Leverkusen sollen die Türen zu den großen Stadien Europas endgültig öffnen. Beljo erklärte gegenüber BILD, dass er sich immer auf die großen Spiele auf der europäischen Bühne freue. Er träume zwar irgendwann von den ganz großen Stadien Europas, empfehle sich jedoch ausschließlich durch seine Leistungen auf dem Platz. Sein ganzer Fokus gilt aktuell Dinamo Zagreb und dem kommenden Pflichtspiel. Laut transfermarkt.de liegt der Marktwert des als Balkan-Kane bezeichneten Spielers bei 15 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Dinamo Zagreb läuft bis zum Jahr 2030.

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Bundesliga-Vergangenheit und Vertrauensvorschuss

Die Karriere des Stürmers war von Höhen und Tiefen geprägt. Von Januar 2023 bis Sommer 2024 stand Dion Beljo für den FC Augsburg in der Bundesliga unter Vertrag. Der Schritt in den deutschen Profifußball scheint für ihn jedoch zu früh gekommen zu sein. Er konnte sich in Augsburg nicht durchsetzen und wechselte daraufhin zu Rapid Wien. Im Jahr 2025 kehrte er nach Kroatien zurück, wo seine Leistungskurve seither steil ansteigt. Beljo betonte, dass ihm Dinamo Zagreb das Vertrauen gegeben habe, um wieder voll durchzustarten. Er habe dies mit Toren zurückzahlen wollen und sich in der neuen Umgebung wohlfühlen.

Taktische Bedeutung für die Europa League

Das anstehende Spiel am Donnerstag um 18.45 Uhr ist hochrelevant für die Gruppeneinteilung. Der Sender RTL+ und Sky werden die Partie übertragen. Dinamo Zagreb steht mit sieben Punkten nach vier Spielen in einer herausfordernden Position. Bayer Leverkusen hat mit neun Punkten einen Punkt Vorsprung auf Platz sieben gesammelt. Mit einem Sieg und einer guten persönlichen Darstellung möchte Beljo mit Zagreb an Leverkusen vorbeiziehen. Der kroische Verein möchte beweisen, dass die Statistiken aus der Liga auch auf europäischer Bühne Bestand haben und die Scouting-Teams der Premier League zu einem schnellen und teuren Zukauf bewegen.