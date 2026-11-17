Das Lageso meldet acht bestätigte Diphtherie-Fälle in Berlin im Jahr 2024, davon zwei mit tödlichem Verlauf. Die meisten Betroffenen sind wohnungslos. Experten warnen vor steigenden Infektionszahlen.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin, kurz Lageso, hat bis Mitte November 2024 acht bestätigte Diphtherie -Fälle in der Hauptstadt gemeldet. Diese Zahl markiert einen deutlichen Anstieg im Vergleich zu früheren Jahren, da es vor 2024 in Berlin höchstens einen Fall pro Jahr gab. Zwei der infizierten Personen verstarben an der Erkrankung. Dabei handelte es sich bei beiden Opfern um wohnungslose Menschen, was die besondere Vulnerabilität dieser Gruppe unterstreicht.

Molekulare Herkunft der Berliner Erreger

Genetische Analysen der Diphtherieerreger zeigen, dass in Berlin seit 2024 derselbe Erregerstamm zirkuliert. Dieser Stamm ist eng verwandt, aber nicht identisch mit einem anderen Ausbruchsstamm, der seit 2023 vor allem im Raum Frankfurt am Main auftritt. Von insgesamt 15 Berliner Fällen, die seit diesem Zeitraum dokumentiert wurden, ließen sich 13 einem spezifischen Ausbruchcluster zuordnen. Obwohl die Erkrankung in sechs verschiedene Stadtteile Berlins spreadete, deuten die Daten auf einen einzigen zugrunde liegenden Infektionsherd hin.

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Die Fachleute des Lageso vermuten, dass es sich um einen weiterhin aktiven Ausbruch handelt. Das Amt rechnet mit weiteren Erkrankungen, insbesondere im Winter. In dieser Jahreszeit entstehen in Unterkünften engere und andauernde Kontakte, die die Übertragung der Bakterien begünstigen. Die Behörde wies in einer Erklärung gegenüber dem Tagesspiegel explizit auf dieses Risiko hin.

Unterschiedliche Verläufe und Todesursachen

Diphtherie wird durch Bakterien namens Corynebakterien verursacht. Krankheitsauslösend ist nicht das Bakterium selbst, sondern der Giftstoff, den manche Stämme absonnern. Eine Infektion kann über die Atemwege oder Hautverletzungen erfolgen. Man unterscheidet zwischen Rachen- und Hautdiphtherie. Die Rachendiphtherie gilt als besonders gefährlich, da hier mehr Toxine freigesetzt werden, die heftige Entzündungsreaktionen auslösen und die Atemwege zuschwellen lassen können.

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Historisch wurde diese Form des Würgens als Würgeengel bezeichnet, da viele Erkrankte erstickten. Die Erkrankung kann systemisch werden und den ganzen Körper erfassen. Im Gegensatz dazu wird bei der Hautdiphtherie weniger Toxin freigesetzt. Diese Form tritt häufig bei schlechten Hygienestandards auf, oft im Zusammenhang mit Obdachlosigkeit, Alkohol- oder Drogenmissbrauch. Sieben der acht Berliner Fälle im aktuellen Jahr litten unter Hautdiphtherie. Trotz der geringeren Toxinausschüttung kann die Infektion dazu führen, dass Toxine in das Kreislaufsystem gelangen und Organe schädigen. Herzprobleme sind die häufigste Todesursache. Von den acht gemeldeten Fällen starben zwei Menschen, einer an Rachendiphtherie und einer im Zusammenhang mit Hautdiphtherie.

Steigende Fallzahlen und Impflücken

Diphtherie bleibt in Deutschland eine seltene Erkrankung. Ein Forschungsteam um Lena Ella Schneider vom Robert Koch Institut (RKI) berichtete im Fachjournal Eurosurveillance über eine Auswertung der Jahre 2017 bis 2025. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum 512 Fälle erfasst. Neunzig Prozent der Betroffenen hatten Hautdiphtherie. Fünf Menschen starben. Allerdings nehme die Zahl der jährlichen Fälle seit 2022 zu. Seit 2023 infizieren sich mehr Menschen in Deutschland als auf Auslandsreisen.

Um weitere Erkrankungen und Todesfälle zu verhindern, fordern die Experten mehr Bewusstsein für Diphtherie und eine bessere Untersuchung, wer nicht ausreichend durch die Impfung geschützt ist. Durch die Impfung bildet der Organismus Antikörper gegen das gefährliche Diphtherietoxin, nicht aber gegen das Bakterium selbst. Daher ist eine Infektion trotz Impfung möglich, wobei dann vor allem die weniger gefährliche Hautdiphtherie auftritt. Die Impfung schützt primär davor, schwer zu erkranken. Sie verhindert zudem Infektionen, da Erkrankte mit starken Symptomen die Corynebakterien weitergeben. Bei schwächeren Symptomen sinkt diese Übertragungsgefahr.

Der Impfschutz hält nicht ein Leben lang. Eine Grundimmunisierung erfolgt im Alter von zwei, vier und elf Monaten, gefolgt von Auffrischungen im Alter von fünf bis sechs und neun bis 16 Jahren. Mehr als 95 Prozent der Kinder in Deutschland werden geimpft. Für Erwachsene sind Auffrischungen alle zehn Jahre notwendig, ähnlich wie bei Tetanus. Dies gelingt jedoch seltener. Eine Untersuchung aus den Jahren 2008 und 2011 ergab, dass nur knapp die Hälfte aller Erwachsenen eine Auffrischungsimpfung innerhalb der vergangenen zehn Jahre erhalten hatte.

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Die Atemwegsinfektion zeigt sich zunächst mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und leichtem Fieber. Bei einem leichten Verlauf treten keine weiteren Symptome auf. Bei einem schwereren Verlauf bildet sich ein fest anhaftender Belag aus Bakterien und abgestorbenen Zellen der Schleimhäute im Rachenraum. Die Kombination aus niedriger Impfrate bei Erwachsenen und sozialen Risikofaktoren wie Obdachlosigkeit treibt die aktuellen Fallzahlen in Berlin voran.