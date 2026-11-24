Im Osten befürworten nur 31 Prozent die militärische Unterstützung, im Westen 48 Prozent. Dort sehen laut einer Forsa-Umfrage auch deutlich mehr Menschen Russland als große Bedrohung.

Im Osten befürworten nur 31 Prozent die militärische Unterstützung, im Westen 48 Prozent. Dort sehen laut einer Forsa-Umfrage auch deutlich mehr Menschen Russland als große Bedrohung.im Auftrag der Körber-Stiftung Im Vorjahr hatten noch 59 Prozent die Lieferung von Kriegsmaterial befürwortet und 39 Prozent abgelehnt.

Die Zustimmung sank damit innerhalb eines Jahres um 13 Prozentpunkte. Für die jährliche Erhebung „The Berlin Pulse“ befragte Forsa im September 1501 Wahlberechtigte ab 18 Jahren. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, zeigt die Untersuchung zugleich einen wachsenden Wunsch nach diplomatischen Bemühungen zur Beendigung des Ukrainekriegs. Mehrheit fordert stärkere FriedensbemühungenBundesweit sehen 82 Prozent Russland als militärische Bedrohung.

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Als große Bedrohung stufen es 48 Prozent der Westdeutschen und nur 30 Prozent der Ostdeutschen ein. Bei der Frage, ob die Ukraine mit ihrer Verteidigung auch der Sicherheit Deutschlands und Europas dient, ist die Bevölkerung nahezu gleichmäßig gespalten: 50 Prozent stimmen zu, 48 Prozent widersprechen. Auch über den Ukraine-Krieg hinaus wünschen sich mehr Menschen eine zurückhaltendere Außenpolitik. 48 Prozent sprechen sich dafür aus, dass sich Deutschland bei internationalen Krisen stärker zurückhält, fünf Prozentpunkte mehr als im Vorjahr.

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Für ein stärkeres internationales Engagement plädieren noch 40 Prozent, nach 48 Prozent im Jahr 2025. Unter den Befürwortern eines stärkeren internationalen Engagements wünschen sich 77 Prozent vor allem mehr diplomatische Bemühungen. Zugleich erwarten 65 Prozent aller Befragten, dass militärische Konflikte weltweit zunehmen werden. Auch das Verhältnis zu den USA beurteilen viele Befragte kritisch. 77 Prozent bewerten die Beziehungen als schlecht, nur 21 Prozent als gut.

Angesichts der Rivalität zwischen Washington und Peking wünschen sich 83 Prozent eine neutrale Haltung Deutschlands. In Ostdeutschland befürworten 29 Prozent ein stärkeres internationales Engagement, in Westdeutschland 42 Prozent. Unter den AfD-Anhängern sprechen sich 84 Prozent für mehr außenpolitische Zurückhaltung aus. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.