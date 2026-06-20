Während Pakistan als Vermittler zwischen den USA und dem Iran agiert, bleiben die Aussichten auf eine wirtschaftliche Erholung in Deutschland nach Einschätzung von Expertinnen skeptisch. Gleichzeitig ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah trotz formeller Vereinbarung von weiteren Angriffen überschattet. Die USA planen neue Libanon-Israel-Gespräche in Washington, und die Partei Die Linke verschärft ihre Kritik am israelischen Vorgehen im Gaza-Krieg.

Irans Außenminister Abbas Araqchi und Pakistans Innenminister Mohsin Naqvi haben Anfang Juni ein Treffen abgehalten, bei dem Pakistans Rolle als Vermittler zwischen den USA und dem Iran im Mittelpunkt stand.

Pakistan hatte bereits seit April 2025 eine aktive Rolle in den indirekten Verhandlungen zwischen Washington und Teheran übernommen. Die deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin Monika Schnitzer äußerte sich skeptisch gegenüber zu großen Erwartungen an eine konjunkturelle Besserung infolge der Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Sie warnte davor, dass eine mögliche Vereinbarung möglicherweise nicht haltbar sei, und betonte, dass vorerst keine Euphorie angebracht sei.

"Man kann nur froh sein, wenn die Wirtschaft nicht einen noch größeren Schaden nimmt als bisher schon", so Schnitzer. Ihr Kommentar unterstreicht die anhaltende Unsicherheit über die wirtschaftlichen Folgen einer Entspannung im Golfkonflikt. Pakistans Innenminister Naqvi reiste währenddessen in den Iran, um die Fortsetzung der Verhandlungen mit den USA in der Schweiz zu koordinieren. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentel Mehr landete sein Flugzeug zunächst in Maschhad, einer wichtigen Pilgerstadt im Nordosten des Iran.

Dort planten Gespräche mit den Leitern des iranischen Verhandlungsteams, darunter Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf und Außenminister Abbas Araqchi. Die Verhandlungen sollen möglicherweise zu einem neuen Atomabkommen führen, nachdem die erste Runde ursprünglich für Freitag angesetzt war, aber wegen erneuter Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon verschoben wurde. Der US-Unterhändler Steve Witkoff befand sich bereits auf dem Weg in die Schweiz, während Jared Kushner schon vor Ort war.

Irans Außenminister Araqchi plante ebenfalls eine Reise in die Schweiz, wobei Teheran zunächst abwarten wollte, ob die zwischen Israel und der Hisbollah vereinbarte Waffenruhe hielt. Trotz der am Freitag vereinbarten Feuerpause zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz kam es zu weiteren Opfern. Libanesische Quellen berichteten von mindestens zehn Toten bei einem israelischen Luftangriff im Südlibanon, darunter Angriffe auf die Stadt Nabatija, eine Hochburg der Hisbollah, sowie auf das Bekaa-Tal.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA gab an, dass die Opfer in Arabsalim zu beklagen seien. Augenzeugen und libanesische Sicherheitskreise vermeldeten zudem, dass in der ersten Stunde nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe um 16.00 Uhr Ortszeit noch etwa ein Dutzend israelische Luftangriffe erfolgt seien. Ein israelischer Militärsprecher bestätigte zwar, dass nach 17.00 Uhr keine Angriffe mehr stattfanden, bestritt jedoch die Zahlen der frühen Angriffe. Unabhängige Beobachter, darunter ein Reuters-Journalist, konnten jedoch bis ca. 16.50 Uhr Luftangriffe im Libanon wahrnehmen.

Die USA kündigten unterdessen eine nächste Verhandlungsrunde zwischen dem Libanon und Israel für den 23. bis 25. Juni in Washington an. US-Außenminister Marco Rubio betonte in einem Telefonat mit dem libanesischen Präsidenten Joseph Aoun die Notwendigkeit der Entwaffnung der Hisbollah und die Unterstützung der libanesischen Regierung bei der Errichtung eines souveränen Staates, der in Frieden mit seinen Nachbarn lebt.

Gleichzeitig verschärfte die deutsche Partei Die Linke auf ihrem Bundesparteitag in Potsdam ihre Haltung zum Gaza-Konflikt und bezeichnete das israelische Vorgehen erstmals offiziell als "Völkermord" an den Palästinensern. Diese Bewertung, die sich auf Einschätzungen internationaler Organisationen und Völkerrechtler stützt, wurde mit großer Mehrheit beschlossen. Sowohl die israelische Regierung als auch die Bundesregierung lehnen eine solche Einstufung ab.

Hintergrund der vermehrten diplomatischen Aktivitäten sind fortlaufende Bemühungen, eine Eskalation im Nahen Osten zu verhindern und gleichzeitig eine neue Übereinkunft über das iranische Atomprogramm zu erreichen. Pakistan hat sich als unparteiischer Vermittler profiliert, während die USA und der Iran über die Schweiz indirekte Gespräche führen. Die Stabilität der Region hängt maßgeblich von der Einhaltung der vereinbarten Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ab, die trotz gegenseitiger Vorwürfe vorerst zu halten scheint.

Die internationale Gemeinschaft beobachtet die Entwicklungen mit Sorge, insbesondere hinsichtlich der humanitären Lage im Gaza-Streifen und der potenziellen nuklearen Bedrohung durch den Iran. Die divergierenden Positionen innerhalb der deutschen Politik, wie das Beispiel der Linken zeigt, spiegeln die breitere Debatte über die Bewertung des Konflikts wider





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