Diplomatische Bewegung und Kritik nach US-Iran-Absichtserklärung

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Iran-Kriegs löst eine Reihe diplomatischer Reaktionen aus, darunter israelische Truppenpläne im Südlibanon, europäische und französische Zustimmung, deutsche Marinevorbereitungen und scharfe israelische Kritik. Die nächsten 60 Tage sind entscheidend für die Umsetzung, während innenpolitischer Druck auf Netanjahu wächst.

Nach der Unterzeichnung der Absichtserklärung zwischen den USA und dem Iran zur Beendigung des Iran -Kriegs mehren sich die diplomatischen Bewegungen und kritischen Stimmen, insbesondere aus Israel .

Während Israel laut israelischen Regierungsvertretern weiterhin darauf besteht, Truppen südlich des Litani-Flusses im Südlibanon zu belassen, sieht das Abkommen die Sicherung der territorialen Integrität und Souveränität des Libanon vor. Diese Haltung könnte zu Spannungen mit den USA führen, da der US-Präsident Donald Trump die Einhaltung der Vereinbarung durchsetzen könnte. Gleichzeitig brach der israelische Außenminister Gideon Saar den Kontakt zur EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas ab, nachdem diese Israel mit dem südafrikanischen Apartheid-Regime verglichen haben soll.

Die Stabschefin des Weißen Hauses, Susie Wiles, betonte, dass die nächsten 60 Tage entscheidend sein werden, um Details auszuarbeiten, und die Unterzeichnung sei ein großer Schritt nach vorn. Die Ölpreise reagierten positiv auf das Rahmenabkommen; die Referenzsorte Brent fiel um rund 2,4 Prozent auf 77,67 US-Dollar. Der französische Präsident Emmanuel Macron begrüßte das Abkommen, das einen dauerhaften Frieden und die Wiederöffnung der Straße von Hormus ermöglichen könnte, und verwies auf sinkende Energiepreise.

In der Zwischenheit sind deutsche Marineschiffe, darunter das Minenjagdboot "Fulda" und der Tender "Mosel", auf dem Weg ins Rote Meer, um für einen möglichen Einsatz in der Straße von Hormus vorstationiert zu werden, wobei ein völkerrechtlicher Rahmen und die Zustimmung des Iran und Omans erforderlich sind. Die Schweiz erwartet weiterhin ein Treffen zum Kriegsende am Freitag auf dem Bürgenstock, obwohl das iranische Außenministerium eine Unterzeichnungszeremonie dementierte.

Israels UN-Botschafter Danny Danon kritisiert das Abkommen als sehr schlecht für Israel und die Golfstaaten und wirft Trump vor, durch den schnellen Abschluss den Iran gestärkt zu haben. Pakistan ließ zudem eine formelle Zeremonie in einem überarbeiteten X-Beitrag fallen. In Israel wächst die Kritik an Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, dem vorgeworfen wird, seine anfänglichen Kriegsziele verfehlt zu haben, und das belastete Verhältnis zu Trump sowie die anstehende Parlamentswahl Ende Oktober setzen ihn innenpolitisch unter Druck





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