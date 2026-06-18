Diplomatische Initiativen und neue Militärhilfen im Ukraine-Krieg

Österreichs Kanzler Stocker ruft die EU zu Verhandlungen mit Putin auf, während Großbritannien und andere Länder umfangreiche Waffenlieferungen an dieUkraine ankündigen. Gleichzeitig droht Russland mit Vergeltung nach Drohnenangriffen auf Moskau, und Deutschland und die Ukraine vereinbaren ein gemeinsames Luftverteidigungsprojekt.

Der österreichische Bundeskanzler Christian Stocker hat die Europäische Union aufgefordert, die aktuelle Dynamik in der Ukraine zu nutzen, um Verhandlungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einzuleiten.

In einem Interview mit der Financial Times betonte Stocker: Kriege enden nicht mit Waffen, sondern mit erfolgreicher Diplomatie. Für erfolgreiche Diplomatie brauche es Gespräche und Verhandlungen, wozu zunächst die entsprechenden Kanäle geöffnet werden müssten. Unterdessen kündigte Großbritannien an, der Ukraine bis Ende des Jahres 150.000 Drohnen sowie 350 Luftabwehrraketen und Radarsysteme zu liefern.

Das Verteidigungsministerium unter Dan Jarvis gab bei einem Treffen der Nato-Außenminister und der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel bekannt, dass das mit rund 865 Millionen Euro ausgestattete Paket durch einen Kredit finanziert wird, der mit den Erlösen aus eingefrorenem russischem Vermögen gegenfinanziert wird. Jarvis erklärte, dieses Paket helfe, unschuldige Menschen vor Putins Sperrfeuer aus Drohnen und Raketen zu schützen.

Die Ukraine hatte zuletzt mit Hilfe von Drohnen erhebliche Erfolge im Abwehrkampf erzielt, weshalb westliche Unterstützer nun zusätzlichen Druck auf Russland ausüben wollen, um Putin zu Verhandlungen über ein Kriegsende zu bewegen. Bei demselben Treffen wurden umfangreiche neue Militärhilfezusagen für die Ukraine bekannt. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Mychajlo Fedorow beliefen sich die Gesamtzusagen auf etwa vier Milliarden Dollar, möglicherweise sogar mehr.

Neben einer Milliarde Dollar für US-Rüstungsgüter sagten mehrere Länder Unterstützung für weitreichende Artilleriesysteme sowie für die Produktion von Drohnen und Raketen zu. Die Niederlande allein versprachen Unterstützung für mehr als 700 Marschflugkörper. Nach massiven ukrainischen Drohnenangriffen auf Moskau drohte die russische Regierung mit Vergeltung. Außenminister Sergej Lawrow erklärte, Putin habe bereits weitere massive Angriffe auf die Ukraine angekündigt, die die russische Armee umsetze und fortsetzen werde.

Die Angriffe auf Moskau erfolgten kurz vor einem Gipfeltreffen der südostasiatischen Asean-Staaten in Kasan, zu dem Putin als Gastgeber eingeladen hatte. In seiner Eröffnungsrede erwähnte er die Angriffe nicht. Erst zuvor hatte die Ukraine ähnliche Angriffe auf St. Petersburg während eines internationalen Wirtschaftsforums durchgeführt. Gleichzeitig vereinbarten Deutschland und die Ukraine eine gemeinsame Entwicklung eines Luftverteidigungssystems gegen ballistische Raketen.

Verteidigungsminister Boris Pistorius bestätigte in Brüssel die Unterzeichnung einer entsprechenden Übereinkunft und betonte, mehrere deutsche Unternehmen seien an dem Projekt interessiert, das ein wichtiger Beitrag zur Sicherheit in Europa und der Ukraine sein könne. Unsere Partnerschaft sei keine Einbahnstraße, so Pistorius.

Zudem mobilisierten die Unterstützer der Ukraine weitere Militärhilfe über das Purl-Programm, mit dem Waffen in den USA gekauft werden. Der neue britische Verteidigungsminister Dan Jarvis forderte mehrere Milliarden US-Dollar für den Kauf von 200.000 Granaten, 100 Patriot-Lenkflugkörpern, Drohnen und weiteren Waffen. Deutschland sagte 400 Millionen US-Dollar zu. Einem Geheimdienstbericht zufolge, der der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vorliegt, befindet sich die russische Kriegswirtschaft in einer explosiven Lage.

Ein ökonomischer Schock, etwa durch ein ambitioniertes Sanktionspaket gegen die Banken oder einen dauerhaften Einbruch der Ölpreise, könnte als Auslöser wirken





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