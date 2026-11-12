Diplomatische Signale: EU-Unterstützung für Ukraine und US-Russland-Gespräche

EU sichert Ukraine materielle Hilfe für den Winter zu. US-Unterhändler berichten in Dublin über Treffen mit Putin und Selenskyj. Europäische Sicherheitsarchitektur steht zur Debatte.

Europäische Diplomaten nehmen am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) in Dublin an wichtigen Verhandlungsgesprächen teil. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trifft dabei auf die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner. Diese Berichte über ihre jüngsten Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau an die europäischen Verbündeten weiter. Die Begegnung findet in einer kritischen Phase des Konflikts statt, in der sowohl diplomatische als auch militärische Unterstützung eine zentrale Rolle spielen.

Diplomatische Berichterstattung aus Moskau

Jared Kushner und Steve Witkoff möchten Selenskyj und den anwesenden europäischen Vertretern von ihren direkten Gesprächen mit dem russischen Staatsoberhaupt berichten. Die US-Delegation war nach den zweitägigen Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland in Abu Dhabi direkt nach Moskau gereist. Das russische Präsidialamt gab bekannt, dass die Begegnung in der russischen Hauptstadt konkrete Ergebnisse erzielt hat. Juri Uschakow, ein Berater des Kremls, bestätigte, dass die amerikanische Seite den Vorschlag Putins für eine gemeinsame humanitäre Mission in einer ostukrainischen Stadt unterstützt hat.

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Russland hat den US-Unterhändlern zudem klar kommuniziert, dass eine weitere Expansion der NATO nicht geduldet wird. Der russische Präsident äußerte die Hoffnung, dass Europa Verhandlungen über eine neue europäische Sicherheitsarchitektur unterstützen wird. Putin plant, die Ukraine-Verhandlungen mit US-Präsident Donald Trump auf dem APEC-Gipfel in China Ende des laufenden Monats fortzusetzen. Auch die direkten Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau, die nach einer Neunmonatspause dieser Woche wieder aufgenommen wurden, sollen fortgeführt werden.

EU-Unterstützung für den kommenden Winter

Die Europäische Kommission hat der Ukraine weitere erhebliche materielle Unterstützung für den nahenden Kriegswinter zugesagt. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident António Costa gaben dies nach einem Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj in Dublin bekannt. Das Unterstützungspaket umfasst konkret 500 Generatoren, vier schwimmende Brücken und 200 Busse. Diese Maßnahmen sollen sicherstellen, dass die kritische Stromversorgung in der Ukraine aufrechterhalten bleibt.

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In einem gemeinsamen Statement betonten die europäischen Führer ihr festes Versprechen, den Menschen in der Ukraine zu helfen, den Winter zu überstehen. Sie erklärten, dass sie dieses Versprechen auch unter den aktuellen Bedingungen einhalten werden. Diese materiellen Zuwendungen sind Teil der breiteren Strategie, die Widerstandsfähigkeit der ukrainischen Infrastruktur zu stärken und humanitäre Notlagen abzufedern, während die diplomatischen channels offen bleiben.

Positionen zur europäischen Sicherheitsarchitektur

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hat ihre Bereitschaft signalisiert, dass EU-Ratspräsident António Costa Europa bei künftigen Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Auf die Frage von Journalisten in Dublin sagte sie, dass dies sicherlich in den Zuständigkeitsbereich von Costa falle und sie persönlich keinerlei Einwände dagegen habe. Allerdings blieb bei ihrer Aussage offen, wie die europäischen Länder, die nicht der EU angehören, vertreten werden sollen.

Meloni verwies dabei explizit auf Großbritannien und Norwegen als Beispiele für Länder, die von einer möglichen Vertretung durch die EU ausgeschlossen wären. Sie äußerte jedoch die Zuversicht, dass sich auch für diese spezielle Konstellation eine praktikable Lösung finden lassen wird. Diese Debatte findet vor dem Hintergrund eines Entwurfs einer Erklärung zu Grundprinzipien der europäischen Sicherheit statt, den das französische Außenministerium initiiert hat. Eine Gruppe von rund vierzig Staaten soll sich dafür aussprechen, dass über Fragen der europäischen Sicherheit gemeinsam mit den Europäern entschieden werden muss.

Putins territoriale Forderungen im Fokus

Bei den Gesprächen in Moskau bekräftigte Wladimir Putin seine unnachgiebigen russischen Gebietsforderungen an die Ukraine. Gegenüber Steve Witkoff und Jared Kushner erklärte der Kremlchef, es gebe für Russland nur eine mögliche Grenzlinie zur Ukraine. Diese definiere sich als die offizielle russische Außengrenze, die nach russischer Auffassung auch die annektierten ukrainischen Gebiete umfasst. Diese Position schließt die 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie die 2022 zu russischem Staatsgebiet erklärten Verwaltungsgebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson ein.

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Der Entwurf der europäischen Erklärung, den die Nachrichtenagentur Reuters einsehen konnte, erinnert die Unterzeichnerstaaten daran, dass über den Weg zum Frieden in der Ukraine gemeinsam mit Kiew entschieden werden sollte. Es wird betont, dass jede Frage, die die europäische Sicherheit betrifft, nur im Einvernehmen mit den Europäern geklärt werden darf. Die Gesamtzahl der Unterzeichnerstaaten für diese Erklärung steht noch nicht endgültig fest, doch die symbolische Bedeutung des Dokuments im Kontext des Gipfeltreffens in Dublin ist erheblich.