Donald Trump scheitert mit Annäherungsversuchen an Kim Jong Un. Nordkorea lehnt Diplomatie ab, während das Atomarsenal wächst und Russland als Partner gewinnt.

Donald Trump unternahm in der Vergangenheit mehrere erfolglose Versuche, die direkte Kommunikation mit dem nordkoreanischen Führungschef Kim Jong Un wiederherzustellen. Diese diplomatischen Bemühungen bleiben erfolglos, während die geopolitische Lage durch das wachsende Atomarsenal Nordkoreas und die enge Verbindung zu Russland komplexer wird.

Diplomatische Blockade und gescheiterte Kontakte

Donald Trump versuchte bereits im vergangenen Jahr, Kim Jong Un über etablierte Kommunikationskanäle zu erreichen. Kim reagierte auf diese Versuche jedoch nicht. Trump kommentierte diese Blockade mit der Bemerkung, dass Nordkorea über viele Atomwaffen verfüge, aber nicht über einen guten Telefonservice. Als weitere Strategie versuchte Donald Trump, den nordkoreanischen Führer schriftlich anzusprechen. Dazu wartete eine Gruppe von Mitarbeitern aus dem Weißen Haus vor dem Büro der nordkoreanischen UN-Vertretung in Manhattan. Sie warteten, bis ein Diplomat aus dem isolierten Land auftauchte, und drückten ihm den Brief in die Hand. Bei einem UN-Treffen kurz darauf warf der Diplomat das ungeöffnete Schreiben einem US-Vertreter vor die Füße.

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Scheitern der jüngsten Asien-Initiative

Vor Donald Trumps jüngster Asienreise brachte dieser die Möglichkeit eines persönlichen Treffens mit Kim Jong Un ins Gespräch. Auch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Donald Trump nannte Zeitmangel als Grund für die Absage. Er erklärte gegenüber dem Sender NBC, dass die Beziehung vorhanden sei, aber die beiden sich nicht getroffen hätten. Es gab zu viele Termine, sodass es zeitlich nicht gepasst habe. Er betonte jedoch, dass er das Treffen zu einem späteren Zeitpunkt nachholen wolle.

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Vergleichbarkeit mit der ersten Amtszeit

In seiner ersten Amtszeit traf Donald Trump dreimal mit Kim Jong Un zusammen. Er bezeichnete ihn als einen Freund und schwärmte von Liebesbriefen, die die beiden angeblich schrieben. Intern wurden in der US-Regierung in diesem Jahr Annäherungspläne besprochen. Diese umfassten etwa ein Ende der Forderungen nach dem Abbau von Nordkoreas Nuklearprogramm oder die Einrichtung von Verbindungsbüros als Vorstufe diplomatischer Beziehungen.

Geopolitische Verschiebung zugunsten Russlands

Nordkoreas Atomwaffenarsenal ist mittlerweile auf geschätzt 60 Sprengköpfe gewachsen. Interkontinentalraketen könnten die USA erreichen. Kim Jong Un hat in den vergangenen Jahren die Beziehungen zu Russland vertieft. Nordkoreanische Soldaten kämpfen auf russischer Seite im Ukraine-Krieg und halten Russlands Wirtschaft am Laufen. Anders als Donald Trump wurde Russlands Machthaber Wladimir Putin bereits vor zwei Jahren in Nordkoreas Hauptstadt Pjöngjang empfangen.