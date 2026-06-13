Diplomatischer Durchbruch zwischen Iran und USA geplant: Rahmenabkommen und Sicherheit in der Straße von Hormus

Ein mögliches Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA rückt näher, während das US-Militär Drohnenangriffe abwehrt. Die iranische Regierung kündigt Gebühren für die Schifffahrt in der Straße von Hormus an und fordert das Ende ausländischer Militärpräsenz. Pakistan vermittelt, eine digitale Unterzeichnung wird erwartet. Die Verhandlungen sollen den monatelangen Konflikt im Nahen Osten beenden.

Ein mögliches Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA rückt offenbar näher, während das US-Militär gleichzeitig neue defensive Erfolge meldet. Die iranische Regierung hat angekündigt, künftig Gebühren für den Schiffsverkehr in der strategisch wichtigen Straße von Hormus zu erheben.

Das iranische Außenministerium erklärt, dass Schritte zur Gewährleistung eines sicheren Schiffsverkehrs in der Meerenge der nationalen Sicherheit und dem weltweiten Gemeinwohl dienten. Zudem fordert das Ministerium ein Ende der ausländischen Militärpräsenz in der Region und betrachtet die Freigabe eingefrorener iranischer Gelder als festen Bestandteil eines geplanten Abkommens mit den USA.

Ein hochrangiger US-Regierungsvertreter bezeichnet das sich abzeichnende Abkommen als sehr gut und kündigt an, dass sich die USA an der Minenräumung in der Straße von Hormus beteiligen werden, sobald die Vereinbarung besiegelt ist. Unterdessen schließt die iranische Regierung die Unterzeichnung eines möglichen Friedensabkommens mit den USA an diesem Wochenende aus. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Ismail Baghai, erklärte, man müsse abwarten, bis das genaue Datum der Unterzeichnung feststehe.

Dies werde nicht morgen, am Sonntag, sondern eher in den kommenden Tagen der Fall sein. Nach Angaben des pakistanischen Ministerpräsidenten Shehbaz Sharif, der als Vermittler in dem Konflikt agiert, haben sich die USA und der Iran auf eine Absichtserklärung für ein Friedensabkommen geeinigt. Eine erste Vereinbarung solle innerhalb der nächsten 24 Stunden elektronisch unterzeichnet werden, gefolgt von Gesprächen auf technischer Ebene in der kommenden Woche.

Bereits am Freitag hatten beide Seiten signalisiert, dass ein Ende der monatelangen Kämpfe im Nahen Osten nahe sei. Parallel zur diplomatischen Annäherung gehen die militärischen Auseinandersetzungen in der Region weiter. Das US-Militär hat nach eigenen Angaben mehrere iranische Drohnenangriffe auf Schiffe in der Straße von Hormus abgewehrt. Das zuständige US-Regionalkommando Centcom teilte mit, dass alle abgeschossenen Drohnen den Schiffsverkehr durch die Meerenge nicht beeinträchtigt hätten und diese für den Verkehr geöffnet bleibe.

Irans Außenminister Abbas Araghtschi betonte im Staatsfernsehen, dass der Iran nicht zu dem Status quo vor dem Krieg zurückkehren werde. Die Schifffahrtsstraße gehöre zum Iran und zum Oman, und der Iran werde dafür sorgen, dass Schiffe eine sichere Passage hätten. Beobachter gehen davon aus, dass der Iran versuchen könnte, von jedem Schiff, das die Wasserstraße nutzt, eine Gebühr zu verlangen.

Währenddessen wurde bekannt gegeben, dass die Beisetzung des langjährigen iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei, der am ersten Tag des Iran-Kriegs getötet wurde, in seiner Heimatstadt Maschhad stattfinden soll. In einer weiteren Entwicklung erklärte Araghtschi, die Unterzeichnung des Abkommens werde zunächst digital erfolgen, wobei jede Seite远程 unterschreiben werde. Die diplomatischen Verhandlungen werden von Pakistan vermittelt, das eine elektronische Unterzeichnung innerhalb der nächsten 24 Stunden erwartet.

Der US-Regierungsvertreter zeigte sich optimistisch, dass ein diplomatischer Durchbruch hin zu einem Kriegsende in den kommenden Tagen gelingen könnte. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass die Transitmengen in der Straße von Hormus derzeit deutlich niedriger sind als vor dem Krieg, als täglich etwa 130 Schiffe die Meerenge passierten. Die geplante Minenräumung durch die USA nach Abschluss des Abkommens soll dazu beitragen, die Sicherheit der Schifffahrt zu erhöhen. Die Freigabe der eingefrorenen iranischen Gelder bleibt ein zentraler Punkt der Verhandlungen.

Die diplomatischen Bemühungen kommen nach monatelangen bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen den USA und dem Iran im Nahen Osten, die als "Iran-Krieg" bezeichnet werden. Die genauen Details des geplanten Rahmenabkommens, insbesondere zu den Gebühren für die Schifffahrt, sind weiterhin unklar. Die iranische Seite betont die nationale Souveränität über die Straße von Hormus, während die USA auf freie und sichere Schifffahrt drängen. Pakistan spielt eine Schlüsselrolle als Vermittler und koordiniert die technischen Gespräche.

Sollte das Abkommen zustande kommen, könnte es nicht nur den Konflikt beenden, sondern auch die Stabilität in der gesamten Region beeinflussen, da die Straße von Hormus eine kritische Route für den globalen Öltransport ist. Die Welt beobachtet die Entwicklung mit großer Aufmerksamkeit, da jede Eskalation die Energiemärkte und die internationale Schifffahrt gefährden könnte





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