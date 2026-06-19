EU-Ratspräsident António Costa hat ohne Absprache mit den großen Mitgliedstaaten diplomatische Kontakte zu Russland gesucht und damit massive Kritik von Bundeskanzler Merz und Präsident Macron ausgelöst. Der Vorfall wirft Fragen zur Zuständigkeit in der EU-Außenpolitik auf.

Der EU-Ratspräsident António Costa hat mit einem eigenmächtigen außenpolitischen Vorstoß heftige Kritik von Bundeskanzler Friedrich Merz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hervorgerufen. Ihm wird vorgeworfen, ohne Absprache mit den zuständigen Gremien eigenständig diplomatische Kontakte zu Moskau gesucht zu haben.

Das Vorgehen Costas, der über seine engen Mitarbeiter Telefonate mit russischen Vertretern initiieren ließ, wird von den Regierungen in Berlin und Paris sowie von den baltischen Staaten als massive Kompetenzüberschreitung und Bruch der etablierten Koordinierungsmechanismen gewertet. Insbesondere das E3-Format aus Frankreich, Großbritannien und Deutschland, das die Ukraine-Strategie eng mit Polen abstimmt und zudem mit Washington und Kiew abstimmt, wurde übergangen.

Die bisherige Linie der EU sieht vor, erst dann Verhandlungen mit Russland aufzunehmen, wenn der Kreml eine klare Bereitschaft zeigt, von seinen Maximalforderungen abzurücken. Über das konkrete Format möglicher Verhandlungen war bereits gesprochen worden, bevor Costa eigenmächtig handelte. Merz' Umfeld bezeichnete die Aktion als unprofessionell, sogar von einem Affront war die Rede. Costas Mitarbeiter beteuerten, es seien keine eigentlichen Verhandlungen aufgenommen worden, sondern lediglich ein Kommunikationskanal für die Zukunft aufgebaut werden sollte.

Ein EU-Diplomat gegenüber Politico: Die Kontakte dienten dem Ziel, im richtigen Moment über einen diplomatischen Kanal zu verfügen, um die Interessen der EU zu vertreten. Die Reaktion aus Moskau fiel ablehnend aus. Außenminister Sergej Lawrow erklärte, die EU sei kein geeigneter Verhandlungspartner, da Europa an einer Niederlage Russlands interessiert sei und daher nicht als unparteiischer Vermittler auftreten könne.

Dieser diplomatische Konflikt überschattete einen bemerkenswerten Beschluss des EU-Rates: Erstmals wurden die Wirtschaftssanktionen gegen Russland um zwölf statt wie bisher um sechs Monate verlängert, was ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Entschlossenheit in der Sanktionspolitik darstellt. Der Vorfall zeigt die anhaltenden Spannungen innerhalb der EU über den richtigen Kurs im Umgang mit Russland und die Frage, wer autorisiert ist, im Namen der Union zu sprechen.

Der von Costa eingeschlagene Weg wirft grundsätzliche Fragen nach der Handlungsbefugnis des EU-Ratspräsidenten in der Außen- und Sicherheitspolitik auf. Während seine Rolle formell eher die eines Moderators und Koordinators ist, nutzte Costa sein Amt, um de facto eine außenpolitische Initiative zu starten. Dies stößt bei den großen Mitgliedstaaten, die traditionell die Führung in this Bereich beanspruchen, auf Ablehnung. Die Tatsache, dass das E3-Format umgangen wurde, untergräbt das Prinzip der vorherigen Abstimmung, das als Eckpfeiler der EU-Außenpolitik gilt.

Die baltischen Staaten, die sich besonders bedroht durch Russland fühlen, unterstützen die strenge Haltung Deutschlands und Frankreichs und sehen in Costas Alleingang eine gefährliche Schwächung der gemeinsamen Front. Die Verteidigung der Ukraine und die Verhinderung einer delegitimierenden Spaltung der EU stehen hier auf dem Spiel. Gleichzeitig wird diskutiert, ob nicht gerade durch direkte Kanäle, wie Costa sie etablieren wollte, neue对话框-Möglichkeiten geschaffen werden könnten, falls die Bedingungen für formelle Verhandlungen jemals erfüllt sein sollten.

Russlands sofortige Ablehnung, die EU als Verhandlungspartner anzuerkennen, war erwartbar und unterstreicht die zentrale Herausforderung: Solange Moskau sich als Sieger sieht oder zumindest nicht zur Aufgabe seiner Ziele bereit ist, wird es keine substanziellen Gespräche geben. Die EU bleibt daher auf ihre Geschlossenheit und die Aufrechterhaltung des Drucks durch Sanktionen und Unterstützung der Ukraine verwiesen. Die gleichzeitige Verlängerung der Sanktionen um ein volles Jahr signalisiert Entschlossenheit und versucht, eventuelle dividedness durch den Vorfall zu kompensieren.

Die zentrale Frage bleibt, ob die internen Machtkämpfe und Kompetenzstreitigkeiten der EU ihre Handlungsfähigkeit auf der internationalen Bühne nachhaltig beschädigen. Der Vorfall demonstriert, dass selbst bei grundsätzlicher Übereinstimmung in der Zielrichtung - die Ukraine zu unterstützen und Russland zu isolieren - die Frage des properen Verfahrens und der Akteure heftig umstritten ist. Die Kommission, der Rat und die Mitgliedstaaten ringen um die richtige Balance zwischen kollektiver Entscheidungsfindung und notwendiger Flexibilität in einer sich schnell verändernden Krisensituation.

Ob der Alleingang Costas nun tatsächlich neue Perspektiven eröffnet oder lediglich Interface verursacht hat, muss sich noch zeigen





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