Auf Amazon gibt es gerade ein Lego-Set, das euren Regalen den letzten Schliff verleiht.

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Mit dem Set „Fröhliche Pflanzen“ aus der Botanicals-Reihe von Lego bekommt ihr zwei baubare Mini-Kunstpflanzen inklusive bunter Blumentöpfe mit austauschbaren Cartoon-Gesichtern. Enthalten sind eine stehende Baby-Dracaena und eine sitzende Baby-Pilea, die ihr aus insgesamt 217 Teilen zusammensetzt.und liegt damit deutlich unter der UVP von 19,99 Euro. Über 5.000 Käufe im letzten Monat und 4,8 von 5 Sterne bei mehr als 10.000 Bewertungen zeigen, wie beliebt die kleinen Pflanzen sind.

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Wer komplexe Techniken oder raffinierte Bauweisen sucht, ist hier schnell durch und kaum gefordert. Das Besondere an diesem Set ist die Mischung aus Spielzeug und Deko. Die beiden Pflanzen haben durch ihre Gesichter fast schon Charakter. Ihr könnt die Töpfe variieren und die Figuren nebeneinander oder getrennt platzieren.