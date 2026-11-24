Vorstandschef Stoy hat das Thema schon im vergangenen Jahr „ganz dick“ auf seine To-do-Liste geschrieben. Nun liefert die Direktbank. Alle Kunden wird die ING-Kreditkarte aber nicht glücklich machen.

schließt wie angekündigt eine Lücke in ihrem Angebot und bietet ab sofort eine Kreditkarte an. Kostenlos ist diese allerdings nur unter bestimmten Bedingungen während eines Aktionszeitraums, wie das Institut in Frankfurt mitteilte.

Damit die Einführung reibungslos läuft, kann zudem vorerst nur ein Teil der gut zehn Millionen Privatkunden des Instituts in Deutschland zugreifen. Zunächst richte sich das Angebot an volljährige Kundinnen und Kunden mit einem Einzelkonto, die seit mindestens sieben Monaten ein Girokonto bei derhaben. Dies treffe auf etwa die Hälfte der ING-Kunden mit Girokonto zu. Bei solchen Kunden verfügen Banken dank regelmäßiger Geldeingänge über ausreichend Daten.

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Im Laufe des zweiten Halbjahres 2027 sollen weitere Kundengruppen die ING-Visa-Kreditkarte nutzen können, die für monatlich 1,99 Euro zum Girokonto hinzugebucht werden kann. ING-Deutschland-Chef Lars Stoy hatte im Sommer 2025 eine Kreditkartenlösung für dieses Jahr angekündigt.

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„Das steht dick auf dem Zettel und ist hoch priorisiert“, sagte der Manager, der die 100-Prozent-Tochter der niederländischen Großbank ING seit 1. Januar 2025 führt. Denn gerade in Ferienzeiten ärgert sich mancher Kunde, dass die Direktbank bislang keine echte Kreditkarte im Angebot hatte, die etwa auf Reisen im Ausland bisweilen notwendig ist. Veröffentlicht nach den redaktionellen Standards des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie in unseren