Wegen des Bürgerkriegs in Syrien gab es viele Jahre lang keine Direktflüge in das arabische Land. Das ändert sich nun. Anfang 2027 soll die erste Maschine in Hamburg starten.

Wegen des Bürgerkriegs in Syrien gab es viele Jahre lang keine Direktflüge in das arabische Land. Das ändert sich nun. Anfang 2027 soll die erste Maschine in Hamburg starten.

Hamburg - Ab Anfang nächsten Jahres soll es wieder eine direkte Flugverbindung zwischen Hamburg und Damaskus geben. Die Fluggesellschaft Eurowings werde einmal die Woche – jeweils montags – in die syrische Hauptstadt und zurück fliegen, teilte der Flughafen Hamburg mit. Der Erstflug soll am 11. Januar 2027 stattfinden.

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"Besonders für viele Menschen in Hamburg und Norddeutschland mit familiären und persönlichen Verbindungen nach Syrien schafft die neue Strecke eine deutlich einfachere Reisemöglichkeit", heißt es in der Mitteilung des Airports. Eurowings bietet nach eigenen Angaben ab Januar auch Flüge ab Berlin, Düsseldorf und Stuttgart nach Damaskus an. Ende Juli war nach langer Unterbrechung erstmals wieder ein Direktflug von Deutschland nach Syrien gestartet. Ein Airbus A320-200 flog von Düsseldorf nach Damaskus, wie die Fluggesellschaft Leav mit Sitz in Köln mitteilte.

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Nach Angaben der Airline war es der erste Direktflug nach Syrien nach mehr als einem Jahrzehnt. Der Schritt sei ein weiteres Zeichen, dass sich die Lage in Syrien nach rund 13 Jahren Bürgerkrieg trotz anhaltender Konflikte und Gefahren weiter stabilisiere, hieß es. Vertreter Deutschlands und Syriens hatten im Juli in Damaskus eine Vereinbarung zum bilateralen Luftverkehr unterzeichnet.

Damit wurde der rechtliche Rahmen für Direktflüge geschaffen und Fragen etwa zu Flugrechten, der Häufigkeit von Flügen sowie zu Lizenzen, Sicherheit und technischen Details geklärt. In dem arabischen Land war 2011 nach Aufständen gegen den damaligen Machthaber Baschar al-Assad ein Bürgerkrieg ausgebrochen, bei dem Hunderttausende getötet und weite Gebiete großflächig zerstört wurden. Seit dem Sturz Assads Ende 2024 treibt die Regierung von Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa eine Öffnung des Landes und eine Annäherung an den Westen voran.

Das Auswärtige Amt warnt aber weiterhin vor Reisen in das Land, unter anderem wegen der Gefahren durch militärische Angriffe, bewaffnete Kämpfe und Anschläge.