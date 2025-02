Dirk Schuster wechselt ins Ausland und trainiert Torpedo Kutaisi

Der erfahrene deutsche Trainer Dirk Schuster (57) wird die Herausforderung in Georgien annehmen und den Erstligisten Torpedo Kutaisi trainieren. Der Vertrag läuft drei Jahre. Schuster war in Deutschland für verschiedene Vereine tätig, darunter auch Darmstadt 98 und den 1. FC Kaiserslautern.

Dirk Schuster (57) hat einen neuen Job - und der führt ihn erstmals in seiner Trainerkarriere ins Ausland. Der Coach übernimmt den georgischen Erstligisten Torpedo Kutaisi.beim Erstligisten aus der zweitgrößten Stadt Georgiens einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Auch sein langjähriger Assistent Sascha Franz wird die Reise nach Kutaisi antreten. In einer Vereins-Stellungnahme ist von'Vertrauen, das während des ersten Treffens zwischen Schuster und der Teamleitung entstanden sei', die Rede. Entscheidend für das Engagement sei Schuster zufolge'der Umfang des Projekts und die Möglichkeiten, die mit der Qualifikation von Torpedo für den internationalen Wettbewerb verbunden sind'. Der viermalige Meister des Landes beendete die vergangene nach dem Kalenderjahr ausgetragene Saison in Georgien auf Platz zwei hinter Meister FC Iberia und darf damit in der kommenden Saison an der Qualifikation für die Europa Conference League teilnehmen. Dort war der Verein in der vergangenen Saison nach einem anfänglichen Weiterkommen gegen FK Tirana aus Albanien schließlich in der 2. Qualifikations-Runde gegen Omonia Nikosia aus Zypern ausgeschieden. In Kutaisi trainiert Schuster künftig unter anderem den ehemaligen französischen Nationalspieler und Liverpool-VerteidigerFür Schuster ist es die erste Trainerstation außerhalb von Deutschland. Dort hatte der Ex-Profi seine Laufbahn bei unterklassigen Klubs begonnen, ehe ihm über die Zwischenstation Stuttgarter Kickers schließlich als Coach von Darmstadt 98 der Durchbruch gelang. Mit den Hessen gelang ihm der sensationelle Durchmarsch von der 3. Liga in die Bundesliga. Es folgte ein kurzes Intermezzo beim FC Augsburg, ehe Schuster von 2017 bis 2019 erneut Darmstadt und von 2019 bis 2021 Erzgebirge Aue trainierte. Seine bislang letzte Station im deutschen Profifußball war der 1. FC Kaiserslautern, mit dem er 2022 kurz nach seiner Verpflichtung in die 2. Bundesliga aufstieg





Dirk Schuster Torpedo Kutaisi Trainerwechsel Fußball Georgien Europa Conference League

