Disc Rot: Wie CDs, DVDs und Blu-rays unlesbar werden können

Disc Rot zerstört die Datenschicht von CDs, DVDs und Blu-rays, oft unbemerkt im Regal. Warner Bros. startet dafür ein Austauschprogramm.

Auch physische Medien sind offenbar weniger langlebig, als lange angenommen wurde. Ein Phänomen namens Disc Rot kann dafür sorgen, dass CDs, DVDs und Blu-rays mit der Zeit unlesbar werden. Das gilt laut Bericht selbst dann, wenn die Datenträger unbenutzt in ihrer Hülle liegen.

Disc Rot beschreibt den chemischen Zerfall optischer Datenträger. Betroffen ist die reflektierende Datenschicht im Inneren der Disc, die meist aus Aluminium besteht. Der Zerfall beginnt, wenn durch kleine Schäden oder fehlerhafte Versiegelungen Luft und Feuchtigkeit eindringen.

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Wie Disc Rot die Datenschicht zerstört

Disc Rot beginnt mit der Oxidation der Aluminiumschicht, sobald Luft und Feuchtigkeit an sie gelangen. Die Datenschicht wird dabei nach und nach zerstört. Der Prozess gilt als unumkehrbar.

Besonders problematisch ist, dass der Zerfall schon einsetzen kann, während die Discs äußerlich noch gut aussehen. Auch Datenträger, die jahrelang ungenutzt im Regal standen, können betroffen sein. Äußerliche Unversehrtheit ist daher kein verlässlicher Hinweis auf einen intakten Inhalt.

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Disc Rot macht sich häufig erst bemerkbar, wenn Filme oder Spiele plötzlich nicht mehr richtig laufen. Ältere Datenträger sowie gebrannte CDs und DVDs gelten als besonders anfällig. Bei ihnen kann zusätzlich die empfindliche Farbschicht beschädigt werden.

Welche Medien besonders betroffen sind

Nach den vorliegenden Angaben treten Probleme vor allem bei US-amerikanischen Veröffentlichungen auf. Europäische Editionen scheinen seltener betroffen zu sein. Warner Bros. hat für betroffene Medien ein Austauschprogramm gestartet.

Blu-rays gelten grundsätzlich als robuster als CDs und DVDs. Sie nutzen häufig widerstandsfähigere Materialien und besitzen härtere Schutzschichten. Vollständig geschützt sind aber auch sie nicht.

Als Risikofaktoren für Blu-rays nennt der Bericht schlechte Lagerung, Temperaturschwankungen und Produktionsfehler. Diese Faktoren können langfristig zu Problemen führen. Selbst originalverschweißte Filme können beschädigt sein, wenn sie über Jahre feucht oder zu kalt gelagert wurden.

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Was Besitzer jetzt prüfen sollten

Wer physische Medien besitzt, sollte den eigenen Bestand überprüfen. Ein Kontrollblick ins Regal kann sich laut Bericht lohnen. Entscheidend sind dabei vor allem Lagerbedingungen und der Zustand der Versiegelung.

Für betroffene Titel von Warner Bros. besteht die Möglichkeit, über das Austauschprogramm des Studios Ersatz zu erhalten. Wer Disc Rot vermutet, sollte seine Datenträger daher gezielt auf Funktionsstörungen testen, bevor er sie für die Archivierung verlässt.