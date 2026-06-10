Steven Spielberg verfilmt das Disclosure Movement und stellt die erste Begegnung zwischen Menschen und Außerirdischen dar. Neben dem Blockbuster erscheinen ein poetischer Animationsfilm über ein göttliches Mädchen in Japan und ein düsterer Horrorthriller. Die Filme starten Anfang Juni und spiegeln das wachsende öffentliche Interesse an außerirdischem Leben wider.

Steven Spielberg kehrt mit einem neuen Science-Fiction -Blockbuster in die Kinos zurück. Unter dem Titel Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit entwirft er ein Szenario, in dem die Menschheit erstmals unmittelbar mit einer außerirdische n Zivilisation in Kontakt tritt.

Die Geschichte folgt der Meteorologin Margaret Fairchild, gespielt von Emily Blunt, die plötzlich zur Sprachmittlerin der Besucher wird und ihre Botschaften in rätselhaften Klicklauten übermittelt. Neben Blunt teilen sich die Rollen Colin Firth und Colman Domingo, während John Williams mit seiner charakteristischen Filmmusik die Spannung weiter treibt. Der Film greift das tatsächliche Phänomen des Disclosure Movement auf, eine Gruppe, die überzeugt ist, dass Regierungen über den Nachweis von Außerirdischen im Verborgenen halten.

Spielberg verspricht, dieses geheime Wissen aus der Dunkelheit zu holen und den entscheidenden Moment zu zeigen, in dem die Welt endlich die Existenz fremder Intelligenz bestätigt. Die Veröffentlichung ist für den 10. und 11. Juni geplant und bildet zusammen mit zwei weiteren Neuerscheinungen das Filmprogramm des Sommerstarts. Der poetische Animationsfilm Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens erzählt von einem Mädchen, das in Japan bei einer belgischen Familie lebt und sich für eine Göttin hält.

Der Film verbindet japanische Volksmärchen mit Themen wie Entwurzelung, Traumata und der Konfrontation mit dem Tod. Er ist bewusst für ein erwachsenes Publikum konzipiert und verzichtet auf die leichte Bildsprache klassischer Kinderanimationen.

Darüber hinaus steht der Horror‑Thriller Dolly, ein düsteres Werk, das die Geschichte einer monströsen Gestalt in den Bergen schildert, die eine junge Frau in ihr persönliches Püppchen verwandeln will. Eine aktuelle Umfrage der Universitäten Durham und St Andrews zeigt, dass 78 Prozent der Befragten aus 88 Ländern an eine zukünftige Kontaktaufnahme mit außerirdischen Zivilisationen glauben. Diese Erwartungshaltung verleiht Spielberg Film eine fast prophetische Note.

Während die Trailer bereits die bevorstehende Konfrontation und das daraus resultierende Chaos von Politik, Kirche und Gesellschaft andeuten, bleibt die genaue Handlung des Hauptfilms bis zum Kinostart größtenteils geheim. Zuschauer dürfen jedoch ein intensives, visuell beeindruckendes Erlebnis erwarten, das sowohl das Staunen über das Unbekannte als auch die Angst vor dem Unkontrollierbaren einfängt





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